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Quirno confirmó que Argentina buscará entrar al poderoso bloque del Transpacífico

El canciller Pablo Quirno confirmó que el Gobierno formalizará la adhesión al bloque comercial que reúne a 12 países y representa cerca del 13% del PBI mundial. La gestión de Javier Milei apuesta a profundizar su estrategia de apertura económica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pablo Quirno

Pablo Quirno

El Gobierno nacional dará un nuevo paso en su estrategia de apertura comercial. El canciller Pablo Quirno confirmó que Argentina avanzará formalmente en su adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), uno de los bloques de libre comercio más importantes del mundo.

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La presentación oficial se realizará en París ante autoridades de Nueva Zelanda, país depositario del acuerdo. El tratado está integrado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam, economías que en conjunto representan alrededor del 13% del Producto Bruto Interno mundial.

El anuncio fue realizado por Quirno durante el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde destacó que la incorporación al bloque permitirá ampliar mercados para los productos argentinos y mejorar las oportunidades de inversión.

La decisión se enmarca en la política exterior impulsada por el presidente Javier Milei, orientada a fortalecer los vínculos comerciales internacionales y avanzar en nuevos acuerdos económicos. En los últimos meses, el Gobierno también respaldó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y manifestó su intención de profundizar negociaciones con otros mercados estratégicos.

Según explicó el canciller, la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales está vinculada a la necesidad de incrementar exportaciones y generar condiciones más favorables para el desarrollo del sector privado. En ese sentido, remarcó que la estabilidad macroeconómica es uno de los pilares sobre los que se apoya la estrategia de inserción internacional del país.

La adhesión al CPTPP no será inmediata, ya que el proceso de incorporación requiere negociaciones y la aprobación de los países miembros. Sin embargo, la presentación formal de la candidatura representa el inicio de un camino que podría ampliar significativamente el acceso de Argentina a algunos de los mercados más dinámicos del mundo.

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