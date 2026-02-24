Llevaba un aire acondicionado, dijo que lo encontró en una plaza de Rivadavia y no convenció a la Policía: terminó detenido

Un hombre de 44 años fue detenido en la mañana de este martes en el interior de Villa del Carmen, en Rivadavia, luego de que efectivos policiales lo interceptaran mientras trasladaba un aire acondicionado inverter nuevo por el medio de una plaza. Su explicación sobre la procedencia del aparato no logró disipar las sospechas y quedó alojado en la Comisaría 25ª, a la espera de que aparezca un denunciante.

Barrio Costa Canal I "El Droguita" y un historial sinfín: cayó en Concepción por golpear, manosear y robarle a una mujer

Sierra de los Comechingones Una familia sanjuanina protagonizó un grave vuelco en San Luis: el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Central puntano

El episodio ocurrió alrededor de las 6:50, cuando el cabo Osmar García, de la Departamental Nº 03, se dirigía a tomar servicio y circulaba en su bicicleta particular por calle Rivadavia, en el interior de la mencionada villa. Al llegar a la intersección con Luis Pasteur, observó a un hombre caminando a paso ligero por el centro de la plaza, con una caja de gran tamaño apoyada sobre su hombro.

Según indicaron fuentes policiales, el sujeto atravesó el espacio verde y retomó por calle Martín Güemes hacia el cardinal Este. Fue entonces cuando el uniformado decidió entrevistarlo, ya que la situación le resultó sospechosa.

image

Al constatar el contenido de la caja, el efectivo advirtió que se trataba de un aire acondicionado inverter, nuevo, con el motor embalado en su interior. El hombre se identificó como César Javier Coris, con domicilio en Villa Italia. En tono nervioso, aseguró que el equipo lo había encontrado en medio de la plaza.

Ante la falta de claridad sobre la procedencia del electrodoméstico, se dio intervención al ayudante fiscal de turno, Francisco Montaño, quien dispuso que, al no existir en ese momento un damnificado, no correspondía la competencia del sistema acusatorio. No obstante, ordenó la confección de un acta para establecer el origen del aparato.

Coris fue trasladado a la Comisaría 25ª por infracción a los artículos 98°, 100° y 113° de la Ley 941-R, quedando a disposición del Segundo Juzgado de Faltas. El aire acondicionado quedó secuestrado en la dependencia policial, donde permanecerá hasta que eventualmente se presente algún denunciante que acredite su propiedad.