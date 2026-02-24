martes 24 de febrero 2026

Concepción

Preocupación en Capital: vecinos aseguran que una mujer deambula "pidiendo" dinero con un cuchillo

La inquietud vecinal crece en un punto neurálgico de Concepción, donde residentes advierten sobre episodios que sería recurrentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cuchillera

Preocupación en Concepción por la supuesta presencia una mujer que se acercaría a transeúntes para solicitar dinero y que, ante la negativa de algunos, habría exhibido un cuchillo con fines intimidatorios.

La inquietud comenzó a circular entre vecinos de la zona, este medio tomo conocimiento por medio de un mensaje recibido de parte de un lector, en el que se advierte sobre episodios que -según el testimonio- se habrían repetido en los últimos días. La situación tendría lugar en inmediaciones de Rawson y Monteagudo, un sector de constante circulación peatonal.

Según la versión difundida, la mujer se acercaría a las personas que transitan por el área para solicitar dinero y, en determinadas circunstancias, exhibiría un cuchillo con fines intimidatorios.

“Ya es la segunda vez que me pasa”, señaló el vecino en su mensaje, donde además afirmó haber realizado denuncias previas.

Hasta el momento, no trascendieron confirmaciones oficiales sobre la situación descripta.

La preocupación vecinal se centra en la seguridad en un punto neurálgico de Concepción, donde diariamente circulan familias, estudiantes y trabajadores.

