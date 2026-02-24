martes 24 de febrero 2026

Operativo

Secuestran en Rawson una camioneta de alta gama con patente y numeración adulteradas

El operativo fue realizado por la Sección Sustracción de Automotores de la Policía de San Juan. Detectaron dominio apócrifo, chasis y motor modificados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Personal especializado de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 logró el secuestro de un vehículo de alta gama que presentaba graves irregularidades técnicas y legales.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de calle Gobernador Castro y calle Vidart, en el departamento Rawson. Allí, los efectivos inspeccionaron una camioneta Fiat Toro Volcano, de color negro, y detectaron anomalías que encendieron las alertas.

Tras una revisión exhaustiva, los uniformados constataron que el rodado circulaba con un dominio (patente) apócrifo. La maniobra, sin embargo, era aún más compleja: los dígitos del chasis habían sido adulterados, una práctica habitual en bandas dedicadas al robo automotor para ocultar la identidad real del vehículo y dificultar su rastreo. Además, el motor también presentaba alteraciones en su numeración.

Al momento del control, el poseedor del vehículo —un hombre de 52 años, domiciliado en Capital— exhibió una cédula verde que sería falsa. Según fuentes policiales, los datos consignados en el documento no coincidían con los registros oficiales del automotor.

Ante esta situación, se labró un acta de infracción por circular sin la documentación reglamentaria y se realizó el acta de procedimiento correspondiente. En la causa intervino la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Genérica, que avanzará con la investigación para determinar el origen del vehículo y establecer las responsabilidades penales de los involucrados.

