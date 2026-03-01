domingo 1 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obras

El Plan de Pavimentos Urbanos comenzó en Caucete

Caucete suma pavimento con inversión 100% provincial. La Dirección Provincial de Vialidad comenzó los trabajos en el Barrio Felipe Cobas, en el marco del Plan de Pavimentaciones Urbanas que se ejecuta en todo San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
99872dad1bf23689e3321bf0f26b96bf_L

La Dirección Provincial de Vialidad comenzó los trabajos de pavimentación en el departamento Caucete, en el marco del Plan de Pavimentos Urbanas impulsado por el Gobierno de San Juan. La intervención se desarrolla en el Barrio Felipe Cobas, uno de los sectores más importantes de la villa cabecera, donde se ejecutan tareas de movimiento de suelo y acondicionamiento de base sobre calles Rivadavia y Roca, preparándolas para la colocación de pavimento con estándares técnicos de máxima calidad.

Lee además
sabroso, los nocheros y los caligaris, los platos fuertes para los carnavales de ullum
Agenda cultural

Sabroso, Los Nocheros y Los Caligaris, los platos fuertes para los carnavales de Ullum
Limpian un sector abandonado el barrio Aramburu, en Rivadavia, y buscan refuncionalizar el lugar.
Rivadavia

Limpian el predio de antiguos comercios del barrio Aramburu y trabajan en un plan para recuperar el espacio

La obra forma parte de un programa provincial financiado 100% con fondos de la Provincia y ejecutado por Vialidad Provincial, que contempla la mejora de calles municipales en todos los departamentos. El plan avanza por zonas, atendiendo las necesidades prioritarias de cada comunidad. En varios departamentos las tareas ya finalizaron y en otros se encuentran en plena ejecución, como ocurre actualmente en Caucete.

Vecinos del sector manifestaron su satisfacción ante el inicio de los trabajos, ya que se trata de calles que desde hace años venían siendo solicitadas para su mejora. La pavimentación permitirá optimizar la transitabilidad, brindar mayor seguridad vial y mejorar la calidad de vida de las familias, consolidando infraestructura urbana clave para el desarrollo del departamento.

Seguí leyendo

Copa en mano, conocé a cada una de las candidatas a Reina del Racimo y el Vino

Rivadavia en Colores: qué podés llevar y qué no para disfrutar del evento al máximo

Se viene la Fiesta del Racimo y el Vino de 25 de Mayo, con "El Yeyo" y "3 Para el Canto"

En 9 de Julio inauguraron más de 80 luminarias LED en La Majadita

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina video
Cambio profundo

Chau losas de antaño: en avenida España, cómo avanza la histórica renovación y cuándo se termina

Wanda Nara volvió con un expareja: su decisión sorprendió a todos
Enamoradísima

Wanda Nara volvió con un expareja: su decisión sorprendió a todos

Imagen ilustrativa.
Comisaría 34°

A punta de pistola, asaltaron a un delivery en Rivadavia: lo golpearon en la cabeza y le robaron mercadería

Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK video
Orgullo

Un videoclip 100% sanjuanino está nominado en el festival audiovisual más importante de Latinoamérica: compite contra Nicki Nicole y Tiago PZK

Te Puede Interesar

Por dentro, así se encuentra el histórico centro comercial que preocupó al B° Aramburu y la Villa Lourdes video
Videonota

Por dentro, así se encuentra el histórico centro comercial que preocupó al B° Aramburu y la Villa Lourdes

Por David Cortez Vega
Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias
Exclusivo

Metieron presos a los responsables de Branka Motors por la megaestafa de más de $400.000.000 y 342 denuncias

Ante la seguidilla de pervertidos atrapados por las cámaras, ¿cuándo la fiscalía debería actuar de oficio?
Análisis

Ante la seguidilla de pervertidos atrapados por las cámaras, ¿cuándo la fiscalía debería actuar de oficio?

Ley de Proveedores: qué piensa el sector libertario de San Juan de esta ley en espera
Minería

Ley de Proveedores: qué piensa el sector libertario de San Juan de esta ley en espera

Una parte del Cementerio de la Capital se encuentra administrada por una empresa privada. Es uno de los complejos más caros que ofrece servicio de sepelio.
Informe

Cementerios privados vs. públicos en San Juan: las diferencias de precios, mantenimiento y financiación que hay que saber