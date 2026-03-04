miércoles 4 de marzo 2026

Gran paso

Miodowsky renovó el convenio con la Fundación Sanatorio Argentino para fortalecer la atención del personal municipal

Más prevención, diagnóstico precoz y cobertura gratuita para trabajadores municipales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, renovó el convenio de cooperación con la Fundación Sanatorio Argentino, presidida por el Dr. Carlos Alberto Buteler, con el objetivo de continuar fortaleciendo la atención médica, la prevención y el seguimiento especializado para el personal municipal.

La renovación del acuerdo consolida una política que durante 2025 permitió desarrollar diversas campañas preventivas y programas específicos tanto para la comunidad en general como para los agentes municipales, con resultados concretos en materia de detección precoz y continuidad asistencial.

Entre febrero y diciembre de 2025, en el marco del Convenio de Coparticipación y Asistencia Recíproca, se realizaron dos operativos de salud ginecológica que incluyeron examen clínico de mama, Papanicolaou (PAP), colposcopía, biopsias en casos indicados y seguimiento personalizado.

Además, se llevaron adelante dos operativos de prevención de cáncer de próstata, que contemplaron consultas en Urología, análisis de PSA y ecografías prostáticas.

Los resultados fueron altamente positivos, alcanzando la población objetivo establecida y garantizando acceso gratuito a estudios preventivos.

En este contexto, aproximadamente el 20% de los pacientes atendidos requirió seguimiento posterior en el Sanatorio Argentino, asegurando continuidad asistencial sin costo.

Programa específico para mujeres municipales

En el marco del convenio también se encuentra en ejecución el Programa de Prevención de Salud para Mujeres Contratadas de la Municipalidad, que ya alcanzó aproximadamente al 40% del personal femenino contratado.

Las prestaciones incluyen consulta clínica integral, examen mamario, Papanicolaou y estudios complementarios como mamografía o ecografía, según indicación médica.

Todos los estudios se realizan en una misma jornada, optimizando tiempos y facilitando el acceso a los controles. Además, el seguimiento médico especializado, los estudios complementarios y los tratamientos necesarios se garantizan de forma totalmente gratuita en el Sanatorio Argentino.

Impacto concreto: detección temprana y tratamiento oportuno

Uno de los casos destacados del programa fue el de una agente municipal, a quien durante controles preventivos se le detectó cáncer de mama.

Gracias a este convenio se pudo realizar el diagnóstico temprano, llevar adelante estudios de alta complejidad y efectuar la intervención quirúrgica correspondiente. Actualmente la paciente continúa con tratamiento y seguimiento especializado.

Este caso refleja el impacto real del programa en la detección precoz de enfermedades y en la mejora del pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

Compromiso sostenido con la salud municipal

La evaluación general del convenio evidencia el cumplimiento de las acciones comprometidas, avances sostenidos en los programas destinados al personal municipal, detección temprana de patologías oncológicas y seguimiento médico garantizado sin costo.

Con esta renovación, la gestión del intendente Sergio Miodowsky reafirmó su compromiso con la prevención, la promoción de la salud y el cuidado integral de los trabajadores municipales y sus familias.

