miércoles 4 de marzo 2026

Linda experiencia

Vecinos y turistas disfrutaron del Senderismo de Luna Llena en San Martín

Durante el trayecto, amigos y familias compartieron el ascenso y los momentos de descanso, mientras que la actividad culminó con la observación del cielo nocturno y el intercambio entre los presentes

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Senderismo Luna Llena en San Martín reunió a un importante número de visitantes y vecinos.

El Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá fue escenario de una nueva jornada de Senderismo de Luna Llena, una propuesta que combinó aventura, naturaleza y encuentro comunitario al pie de la Sierra de Pie de Palo.

Vecinos y visitantes participaron de una caminata especial bajo la luz de la luna llena, disfrutando de un recorrido que ofreció paisajes únicos y la posibilidad de conectarse con el entorno natural en un horario diferente. El atardecer brindó postales inolvidables del departamento, marcando el inicio de una experiencia cargada de contemplación y disfrute.

image

Durante el trayecto, amigos y familias compartieron el ascenso y los momentos de descanso, mientras que la actividad culminó con la observación del cielo nocturno y el intercambio entre los presentes, consolidando un espacio de convivencia y recreación en contacto con la montaña.

image

Este tipo de iniciativas continúan fortaleciendo el turismo activo en San Martín, promoviendo el cuidado del ambiente y el aprovechamiento responsable de uno de los espacios naturales más emblemáticos del departamento.

