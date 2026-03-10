Rivadavia inauguró la segunda parada de colectivo climatizada y avanza con sumar cinco más: en qué zonas

El departamento de Rivadavia sumó una nueva parada de colectivo climatizada destinada a mejorar las condiciones de espera de los usuarios del transporte público. El intendente Sergio Miodowsky inauguró el segundo refugio de este tipo, que forma parte de un plan piloto que prevé instalar al menos cinco estaciones en puntos estratégicos del departamento, como las universidades y el Hospital Marcial Quiroga.

La nueva estación, que se suma a la instalada previamente en Plaza Madre Universal, fue presentada durante una rueda de prensa encabezada por el jefe comunal, quien destacó la buena recepción que tuvo la iniciativa entre los vecinos.

“La verdad que estamos muy contentos porque pusimos una prueba piloto en la Plaza Madre Universal y, en base a cómo funcionaba, íbamos a seguir replicándolo. En este caso, esta es la segunda parada de colectivo climatizada que estamos colocando”, expresó Miodowsky.

El refugio cuenta con 15 metros cuadrados cubiertos, un banco de cinco metros de largo, aire acondicionado frío-calor de 5.500 frigorías, estructura metálica y cerramiento con vidrios de seguridad. Además, incorpora un televisor LED de 32 pulgadas que permitirá mostrar información municipal y datos vinculados al transporte público.

Según explicó el jefe comunal, la instalación de estas estructuras forma parte de una primera etapa que contempla cinco paradas climatizadas. Tras esta inauguración, el municipio prevé colocar nuevas estaciones en zonas de alta circulación de pasajeros. “Luego de esta tenemos previsto colocar otras en las universidades y otra en la puerta del Hospital Marcial Quiroga, que completarían las cinco que teníamos previstas en una primera etapa”, señaló.

La elección de los puntos responde a un relevamiento previo sobre la cantidad de usuarios del transporte público que utilizan cada parada. “Los lugares se eligen en virtud de la afluencia de público, de usuarios del transporte público que hay. Esta parada es muy concurrida, al igual que la de Plaza Madre Universal, y lo mismo ocurre con las universidades y el hospital”, explicó Miodowsky.

El intendente también destacó el cuidado que los vecinos han demostrado con la primera estación instalada y apeló a que se mantenga ese compromiso para poder ampliar el programa. “Quiero agradecer a los vecinos y a todos los usuarios porque han cuidado la primera parada que colocamos. Esperemos que se siga con esa tesitura, porque eso hace que podamos seguir replicándolo en distintos puntos del departamento”, afirmó.

Obras en distintos sectores

Durante la rueda de prensa, Miodowsky también se refirió al avance del plan de obras públicas que el municipio desarrolla actualmente en distintos sectores del departamento. “En este momento tenemos más de quince frentes de obra”, aseguró.

En ese marco, recordó que el municipio impulsa un plan de pavimentación financiado con recursos propios, que se suma a programas ejecutados junto al Gobierno provincial.

“Se están pavimentando lugares que la gente estaba esperando hace años. Sabemos que todavía falta llegar a muchos más vecinos, pero estamos trabajando para ir saldando esa deuda histórica”, sostuvo.

Actualmente se ejecutan trabajos en zonas como el barrio Conjunto 8, la calle Malvinas Argentinas y el sector de Posta del Ángel, además de otras obras previstas en el norte del departamento.

Plan de iluminación LED

El intendente también destacó el avance del plan de recambio y colocación de luminarias LED en distintos barrios del departamento. “Estamos llevando adelante una política de recambio de luminarias, repotenciación y colocación en lugares donde no había iluminación. Se trabaja permanentemente para llegar con más luces LED a todo el departamento”, explicó.

Finalmente, Miodowsky dejó una reflexión sobre el rol de los funcionarios en la gestión pública. “Quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos que tener más calle y menos oficina”, concluyó.