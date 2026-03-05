Hallaron al menos ocho bicicletas y buscan a sus dueños en una comisaría de Rivadavia

La Brigada Oeste, con base en la Comisaría 38° de Rivadavia , informó que al menos ocho bicicletas permanecen resguardadas en esa dependencia ubicada en la zona de Sierras del Marquesado y que buscan dar con sus dueños.

Según indicaron fuentes oficiales, los rodados fueron secuestrados en distintos procedimientos realizados en el departamento y actualmente se encuentran a disposición para ser retirados por quienes acrediten ser sus propietarios.

Con el objetivo de facilitar la identificación, desde la brigada difundieron fotografías de las bicicletas recuperadas para que los posibles dueños puedan reconocerlas.

Las autoridades señalaron que, en algunos casos, los rodados habrían estado involucrados en hechos delictivos. Por ese motivo, quienes consideren que alguna de las bicicletas les pertenece deberán acercarse a la Comisaría 38 con la documentación o elementos que permitan comprobar la propiedad para concretar el retiro.

Las fotos

image

image

image

image

image

image

image