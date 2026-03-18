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Expectativas

Nación dio luz verde a la nueva Zona Franca en Jáchal

Tras 30 años de espera, el gobernador Marcelo Orrego logró reactivar el derecho aduanero para el departamento. El nuevo predio, ubicado en "Campo Los Blanquitos", cuenta con 110 hectáreas y conexión directa al Corredor Bioceánico.

Por Agencia NA
zona franca jáchal

El Gobierno Nacional notificó formalmente a la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico la autorización para la relocalización de la Zona Franca en Jáchal. A través de esta resolución, se deja sin efecto la antigua ubicación en la ex Estación Ferroviaria y se establece, mediante la Ley N° 2806-A de Expropiación, que las nuevas tierras son de utilidad pública, garantizando así un derecho que San Juan mantuvo latente durante más de tres décadas.

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Desde el inicio de su gestión, el gobernador Marcelo Orrego priorizó las gestiones para recuperar este instrumento de política comercial. Tras cumplirse 30 años de la adhesión a la Ley de Creación de Zonas Francas, el mandatario provincial logró evitar la prescripción de este derecho, asegurando una herramienta clave para la competitividad internacional de la región. Para concretar este avance, una comisión de funcionarios trabajó exhaustivamente en la búsqueda de un terreno que cumpliera con requisitos técnicos rigurosos: dominio público, una superficie mínima de 40 hectáreas, acceso a servicios básicos de energía y agua, y una ubicación estratégica sobre las rutas más relevantes del departamento.

La Zona Franca funcionará como un área aduanera especial donde las empresas podrán importar insumos y bienes de capital para industrializar y exportar productos finales libres de impuestos. Este esquema no solo permitirá disminuir los costos de producción de las cadenas de valor, sino que facilitará el ingreso de grandes volúmenes de insumos que podrán nacionalizarse a medida que la producción lo demande, otorgando una ventaja logística sin precedentes para San Juan.

Un paso fundamental en este proceso fue la aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados de la ley de expropiación del terreno. El nuevo predio seleccionado, conocido como "Campo Los Blanquitos", supera ampliamente las expectativas iniciales con una extensión de 110 hectáreas. Su ubicación es considerada ideal: posee acceso directo a la Ruta Nacional N° 150, columna vertebral del Corredor Bioceánico, y se encuentra en cercanía a líneas de alta tensión y proyectos mineros de gran escala como Josemaría, Veladero y Filo del Sol.

La elección del terreno, encabezada por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, contempló factores de seguridad y convivencia ciudadana. El diseño del polígono garantiza que el flujo de camiones de gran porte y cargas indivisibles no ingrese al ejido urbano de San José de Jáchal, protegiendo la vida cotidiana de los vecinos. Además, el predio cuenta con defensas aluvionales y colinda con una importante empresa de cales, lo que facilita una integración inmediata con un entorno industrial que ya se encuentra operativo.

En la fundamentación presentada ante Nación, la provincia destacó que este emplazamiento otorga ventajas competitivas críticas alineadas con las necesidades de los grandes proyectos de inversión (RIGI). Con la factibilidad energética para Industrias 4.0 y la seguridad hídrica garantizada, la Zona Franca de Jáchal se encamina a convertirse en el motor logístico y productivo del norte sanjuanino, marcando un antes y un después en la economía regional.

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