domingo 21 de septiembre 2025

En Santiago del Estero

Empleado municipal utilizó una ambulancia para llegar a un hotel alojamiento: las imágenes generaron repudio

El empleado municipal fue apartado de su cargo luego de ser sorprendido utilizando un vehículo oficial para fines personales. El municipio emitió un comunicado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un polémico hecho sacudió a la comunidad de Santiago del Estero: un empleado municipal fue sorprendido utilizando una ambulancia para trasladarse hasta un hotel alojamiento. El caso generó indignación entre los vecinos y rápidamente se viralizó a través de las redes sociales.

Según los medios locales, el conductor pertenece a la Comisión Municipal de Colonia Alpina, y tras la difusión de las imágenes, el municipio decidió apartarlo preventivamente de sus funciones hasta que se esclarezcan los hechos.

En un comunicado oficial, la Comisión Municipal explicó: “Se están llevando adelante las actuaciones pertinentes, conforme al Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial y demás normativas vigentes, tendientes a resguardar los recursos estatales y garantizar la prestación eficiente y ética del servicio”.

El texto agregó: “El personal en cuestión se encuentra preventivamente apartado de la función que desempeñaba, hasta tanto se cumpla con el procedimiento legal previsto, en el que se determinará la resolución definitiva”.

Cómo sigue el caso del empleado municipal

La Comisionada Municipal, Carina Genta, junto al secretario de Gobierno, Rene Meshler, destacaron que los servicios sanitarios continuarán prestándose con total normalidad y reafirmaron su compromiso de administrar los recursos de manera transparente y eficiente.

El episodio no solo generó repercusión en Santiago del Estero, sino también en localidades vecinas, y se aguarda que en los próximos días se informe oficialmente sobre la situación del trabajador.

