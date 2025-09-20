Escándalo en redes: un spot de estación de servicio simuló un secuestro y recibió un fuerte repudio

Una estación de servicio de la localidad entrerriana de Crespo quedó en el centro de la polémica luego de publicar en Instagram un video publicitario que simulaba el secuestro de una mujer. La producción, protagonizada por empleados del lugar, fue rápidamente señalada en redes sociales como un acto de violencia simbólica y mediática de género.

En las imágenes se observa cómo dos trabajadores, cansados de la presencia de una clienta a la que califican como “infumable”, deciden meterla en una bolsa de consorcio y cargarla en un camión rumbo a Formosa. Tras la “desaparición”, celebran con frases como: “Qué paz, eh” y “Esta piba no va a joder más”.

El rechazo no tardó en llegar. Periodistas, colectivos feministas y usuarios de distintas plataformas advirtieron que se trataba de una pieza que banalizaba la violencia contra las mujeres en un país donde ocurre un femicidio cada 27 horas. Ante la magnitud del repudio, la estación difundió un comunicado en Facebook reconociendo que el contenido era “inapropiado” y que “puede interpretarse como apología de la violencia de género”.

image

“Lamentamos profundamente haber generado enojo, dolor o malestar en la comunidad, especialmente en mujeres y diversidades”, expresó la empresa propietaria, Eric Wagner y Cía., a la vez que prometió revisar con mayor responsabilidad sus futuras comunicaciones.

La respuesta oficial de Raízen, licenciataria de la marca Shell en Argentina, también fue contundente: “Condenamos toda forma de violencia y discriminación. Repudiamos el video y tomaremos las medidas necesarias”.

El video ya fue eliminado de las cuentas oficiales, pero las críticas continúan. El colectivo de Periodistas Feministas de Entre Ríos lo calificó como “una muestra de machismo acérrimo” y advirtió que “el mensaje del spot es claro: la violencia como recurso para eliminar a las mujeres”.