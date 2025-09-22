lunes 22 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

La mujer que pide volver a ser "soltera": la batalla judicial de Marcela Ramírez contra la etiqueta de divorciada

Tras un matrimonio breve y un divorcio en 2021, Marcela Ramírez reclama en la Justicia que su estado civil vuelva a ser soltera. Su caso, inédito en Argentina, ya fue rechazado pero busca abrir el debate legislativo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-22 at 5.43.41 PM (1)

Tras un matrimonio de apenas un año y una separación en 2021, Marcela Vanina Ramírez, de 34 años, reclama en la Justicia que su estado civil vuelva a ser soltera. Su caso, inédito en la Argentina, ya fue rechazado en dos instancias pero ella insiste: “No quiero cargar de por vida con una palabra que no me representa”.

Lee además
El camión volcó en Mendoza al intentar evadir a una camioneta que hizo una maniobra inesperada
Repudiable episodio

Volcó un camión con carne en Mendoza y la policía disuadió a la gente con tiros al aire
Para tenerlo en cuenta: los 10 trucos caseros para aliviar el dolor de cabeza sin medicamentos
Información útil

Para tenerlo en cuenta: los 10 trucos caseros para aliviar el dolor de cabeza sin medicamentos

Marcela Ramírez estuvo casada un solo año después de una relación de una década. En 2021 firmó el divorcio convencida de que así cerraba un ciclo. Pero pronto descubrió que la ruptura legal no terminaba con todo: la palabra divorciada seguía apareciendo en cada trámite, en cada papel, incluso en situaciones sociales que la hacían sentir observada.

“Es absurdo. No tengo nada que ver con esa persona, ¿por qué sigo cargando con ese rótulo?”, dijo. Y agregó: “El divorcio debería ser un punto final, no una marca eterna”. “Es absurdo. No tengo nada que ver con esa persona, ¿por qué sigo cargando con ese rótulo?”, dijo. Y agregó: “El divorcio debería ser un punto final, no una marca eterna”.

El reclamo no es menor: el estado civil aparece en registros oficiales, contratos, créditos, escrituras y hasta en la inscripción escolar de los hijos. Para Marcela, no se trata de burocracia sino de identidad. “El término divorciado significa ‘separado de’. Te deja atado a algo que ya no está en tu vida, como si fueras un ser incompleto”, explica.

Con el acompañamiento de su abogada y amiga, Tamara Altamirano, presentó la demanda en Rosario. En 2023, el juez de primera instancia la rechazó sin abrir el expediente, y en mayo pasado la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión. Los magistrados sostuvieron que quien se casa ya no puede volver a ser soltero y que el planteo carece de fundamento jurídico.

Pese a los reveses, Marcela no se detuvo. Junto con Altamirano ahora impulsa el debate en el plano académico y legislativo. “El estado civil es parte de la identidad, como el nombre o el género. No puede ser que la Justicia se limite a decir que ‘siempre fue así’”, señala la abogada.

Su pedido no tiene antecedentes en el país ni en la región, aunque sí en naciones como Estados Unidos e Italia, donde una persona puede volver a figurar como soltera tras un divorcio. “No estamos en contra del divorcio, al contrario, lo defendemos. Pero queremos que sea real, que cierre un ciclo y no que deje una marca de por vida”, sostiene Marcela.

Mientras tanto, continúa visibilizando su historia en busca de eco social y político. “No es un capricho, es una cuestión de dignidad. No quiero cargar con una palabra que no me representa”, afirma. Y confía en que su lucha pueda abrir una puerta: “Los derechos no pueden estar petrificados, tienen que adaptarse a los cambios sociales”.

Seguí leyendo

Cuenta regresiva para el próximo feriado: cuánto falta para el fin de semana largo y cuántos quedan

Un conocido influencer protagonizó un violento choque: hubo dos heridos y un operativo de rescate

Murió Azucena Díaz, referente de Madres de Plaza de Mayo y símbolo de la lucha tras la dictadura

Empleado municipal utilizó una ambulancia para llegar a un hotel alojamiento: las imágenes generaron repudio

Javier Milei viajará a Estados Unidos y tendrá una reunión con Donald Trump

A 100 días de la detención, marcharán en apoyo a Cristina Kirchner en la casa de la expresidenta

Un terrible choque en cadena produjo la muerte de un motociclista en el puente que une Chaco y Corrientes

"¡Qué olor a default!": Cristina Kirchner volvió a criticar al gobierno de Javier Milei

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un conocido influencer protagonizo un violento choque: hubo dos heridos y un operativo de rescate
Gran susto

Un conocido influencer protagonizó un violento choque: hubo dos heridos y un operativo de rescate

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso
Investigación

Empresario asesinado en Mendoza: la hipótesis del móvil y el historial criminal del sospechoso

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras
En Capital

Cayó preso por robar dos perfumes en un reconocido paseo de compras

¿Fuiste al Parque de Mayo para celebrar el 21 de septiembre? ¡Buscate!
Galería de fotos

¿Fuiste al Parque de Mayo para celebrar el 21 de septiembre? ¡Buscate!

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario
Exclusivo

Tiempo en Mendoza: la escena del crimen y el horror de los vecinos que hallaron muerto al empresario

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel
Tribunales

Iba a juicio por una grave causa, se declaró culpable en un abreviado y lo sentenciaron a 12 años de cárcel

Te Puede Interesar

Buscan el celular del ciclista que murió en Ullum: Sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos
En las redes

Buscan el celular del ciclista que murió en Ullum: "Sabemos que alguien lo tiene porque lo rastreamos"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El antecedente local tras el vuelco en Mendoza: el día que en Médano de Oro llevaron carne ¡hasta en el techo de un auto!
Insólito recuerdo

El antecedente local tras el vuelco en Mendoza: el día que en Médano de Oro llevaron carne ¡hasta en el techo de un auto!

Baja el dólar: el blue cayó a $1.520 en San Juan y el oficial también retrocedió
Mercado cambiario

Baja el dólar: el blue cayó a $1.520 en San Juan y el oficial también retrocedió

Otra dura lesión ligamentaria en la rodilla derecha para Matías Giménez: nuevamente, estará varios meses fuera de las canchas
Parte médico

Otra dura lesión ligamentaria en la rodilla derecha para Matías Giménez: nuevamente, estará varios meses fuera de las canchas

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025
El mejor del mundo

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025