miércoles 17 de septiembre 2025

Limpieza

Los tres remedios caseros para eliminar las cucarachas de tu casa

Descubre cómo mantener tu hogar libre de cucarachas con soluciones naturales, económicas y fáciles de preparar. Tres métodos caseros te ayudarán a repeler estos insectos sin recurrir a productos químicos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cucarachas

Las cucarachas son uno de los insectos más persistentes en los hogares y su presencia puede ser un verdadero problema. Aunque al principio pasan desapercibidas, con el tiempo dejan rastros que indican su existencia. Por eso, aplicar remedios caseros para eliminarlas es fundamental para mantener la casa limpia y segura.

Estos métodos caseros son sencillos de preparar, utilizan ingredientes comunes y son seguros para toda la familia. Además de eliminar cucarachas, también pueden servir como prevención.

1. Trampa de cáscara de cítricos: repelente natural

Las cucarachas sienten aversión por los cítricos, especialmente la cáscara de limón o naranja. Para aprovechar esto:

  • Coloca cáscaras frescas en áreas donde suelas verlas, como debajo del fregadero, detrás de electrodomésticos o en rincones oscuros.
  • Renueva las cáscaras cuando su aroma se disipe.

Este método no solo repele cucarachas, sino que deja un aroma fresco y agradable en el hogar.

2. Bicarbonato de sodio con azúcar: método económico y seguro

Una mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar es una alternativa menos tóxica y muy efectiva. El azúcar atrae a las cucarachas, mientras que el bicarbonato genera una reacción en su estómago que resulta letal para ellas. Para prepararlo:

  • Mezcla partes iguales de azúcar y bicarbonato de sodio.
  • Coloca la mezcla en los lugares donde hayas visto cucarachas.

Este remedio casero es fácil de elaborar y seguro para usar cerca de niños y mascotas.

3. Aceite esencial de orégano y vinagre: repelente y desinfectante

El aceite esencial de orégano combina propiedades repelentes y antimicrobianas. Al mezclarse con vinagre y agua, se obtiene un spray natural que mantiene las superficies limpias y evita la presencia de cucarachas. Cómo prepararlo:

  • Mezcla 10 gotas de aceite esencial de orégano con una taza de vinagre y una taza de agua.
  • Vierte la solución en un atomizador y rocía las zonas donde suelen aparecer las cucarachas.

Consejo adicional

Mantener la limpieza en el hogar es clave para prevenir infestaciones. Las cucarachas buscan restos de comida y lugares húmedos, por lo que eliminar fuentes de alimento y mantener los espacios secos reduce su presencia.

Con estos tres remedios caseros, tu casa estará protegida de cucarachas de manera natural, económica y efectiva.

