viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sencillo

Los seis tips que necesitabas para mantener limpia tu casa

Con simples rutinas diarias es posible mantener el orden y la limpieza del hogar sin invertir grandes esfuerzos. Pequeños gestos cotidianos ayudan a crear un ambiente más armonioso y saludable.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mantener la limpieza y el orden de tu casa.&nbsp;

Mantener la limpieza y el orden de tu casa. 

Más allá de la estética, un hogar limpio y ordenado influye directamente en el bienestar de quienes lo habitan. Reducir el desorden ayuda a disminuir el estrés, mejorar la concentración y promover una sensación de confort y equilibrio.

Lee además
¿tenes alguna frazada, colchon o articulo de limpieza de mas?, mira como ayudar a quienes sufrieron por la lluvia
Colecta en San Juan

¿Tenés alguna frazada, colchón o artículo de limpieza de más?, mirá cómo ayudar a quienes sufrieron por la lluvia
las tres reglas gratuitas del feng shui para transformar tu bano en un espacio de calma y bienestar
Deco

Las tres reglas gratuitas del feng shui para transformar tu baño en un espacio de calma y bienestar

En definitiva, mantener la casa limpia no requiere sacrificios desmedidos. A través de prácticas cotidianas y hábitos simples, es posible lograr un ambiente armonioso y acogedor sin que la limpieza se convierta en una carga pesada.

1. Lavar y guardar los utensilios de inmediato

Uno de los focos más comunes de desorden es la cocina. Acostumbrarse a lavar cada utensilio apenas se utiliza no solo previene la acumulación de vajilla, sino que también ayuda a evitar la aparición de insectos como cucarachas. Además, mantiene el espacio visualmente limpio y funcional.

2. Usar cestas para organizar

Las cestas o canastos de almacenamiento son aliados prácticos para mantener el orden. Colocarlas en lugares estratégicos como el baño o el living permite guardar objetos sueltos y reducir el desorden visual. A largo plazo, esto simplifica la limpieza general del hogar.

3. Ordenar la habitación al comenzar el día

Dedicar un par de minutos a hacer la cama y organizar la habitación al despertar genera una sensación inmediata de orden. Este simple gesto matutino tiene un efecto positivo en el estado de ánimo y en la percepción general del hogar.

4. Destinar 10 a 15 minutos diarios a la limpieza

Pequeñas acciones como barrer, trapear o acomodar cosas fuera de lugar pueden realizarse en poco tiempo y evitar que el trabajo se acumule. Esta práctica elimina la necesidad de destinar un día entero a la limpieza profunda.

5. Eliminar manchas en el momento

Actuar de inmediato ante una mancha en la ropa, el sillón o las sábanas facilita su eliminación. Aplicar el producto adecuado en el momento evita que la suciedad se adhiera y reduce el esfuerzo posterior.

6. Deshacerse de lo que ya no se usa

La acumulación es enemiga del orden. Revisar semanalmente objetos como ropa, maquillaje o artículos de higiene permite mantener el espacio funcional y libre de elementos innecesarios.

Seguí leyendo

Ambientador casero de lavanda: la receta fácil que arrasa en redes para eliminar el estrés

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo usar aromatizador casero para reducir el estrés 
Lo tenés que hacer

Ambientador casero de lavanda: la receta fácil que arrasa en redes para eliminar el estrés

Por María Morá

Las Más Leídas

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria
Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos
Causa nacional

Un empresario con fuerte presencia en San Juan ofreció pagar un millón de dólares para desvincularse de la causa Cuadernos

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud
Novedades

Tras la desaparición, el ingeniero sanjuanino fue hospitalizado en Mendoza: qué dijeron sobre su estado de salud

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Una mujer fue golpeada y arrastrada por dos motochorros en una parada de colectivo en Santa Lucía

 Imagen ilustrativa
Delitos Especiales

Dieron a conocer el resultado de autopsia del taxista hallado muerto en Ullum

Te Puede Interesar

El vino argentino retrocede en ventas y exportaciones.
Nuevos datos del INV

El vino pierde terreno y caen ventas internas y exportaciones: el papel de San Juan

Por Elizabeth Pérez
Nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: fueron dos llamados en simultáneo y el autor sería un adulto
¡Otra vez sopa!

Nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico: fueron dos llamados en simultáneo y el autor sería un adulto

La Liga Universitaria vivió un finde de emociones en El Palomar.
Temporada 2025

Liga Universitaria: cambio de líder en la A, mientras que en la B y la C todo sigue igual

Vista del Glaciar El Caballito, en el cerro Mercedario de San Juan. La provincia reclama reglamentar la Ley de Glaciares para evitar frenos a la minería.  video
Declaraciones

San Juan pide a Nación por la reglamentación de glaciares

El dólar blue en San Juan aumentó a $1.470 en el cierre de la semana
Mercado cambiario

El dólar blue en San Juan aumentó a $1.470 en el cierre de la semana