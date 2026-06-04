La previa del tratamiento de la Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la Provincia de San Juan tuvo su cuota de tensión política y suspenso en la Cámara de Diputados.

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Cuando todo estaba listo para iniciar la sesión especial convocada para debatir el proyecto que autoriza a la Provincia a acceder a financiamiento por hasta 600 millones de dólares, el oficialismo se encontró con un obstáculo inesperado: no lograba reunir el quórum necesario para comenzar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2062526267358863435&partner=&hide_thread=false El show del quórum en Diputados pic.twitter.com/4D30QPJggw — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 4, 2026

Mientras los legisladores de Producción y Trabajo y sus aliados ya ocupaban sus bancas, los diputados del bloque justicialista permanecían fuera del recinto. La situación derivó en una larga espera, con conteos permanentes y miradas dirigidas hacia los accesos de la Cámara.

La cuenta era sencilla: faltaba un diputado para alcanzar el número reglamentario y habilitar el inicio de la sesión.

Finalmente, el suspenso se terminó cuando hizo su ingreso el diputado bloquista Miguel Atampiz. Su llegada permitió completar el quórum y destrabó el comienzo de una de las sesiones más importantes del año para el Gobierno provincial.

Con el número asegurado, la Cámara quedó habilitada para debatir la iniciativa impulsada por la gestión de Marcelo Orrego, que busca obtener autorización legislativa para acceder a distintas herramientas de financiamiento destinadas a ejecutar obras estratégicas en materia vial, hídrica, sanitaria, energética y habitacional.

La escena no pasó desapercibida en los pasillos legislativos. La demora para alcanzar el quórum reflejó el clima de tensión política que rodea al proyecto y anticipó un debate atravesado por las diferencias entre el oficialismo y el justicialismo, que en la previa ya había expresado públicamente sus reparos respecto del endeudamiento y la falta de información sobre sus condiciones financieras.

Con el quórum finalmente garantizado, comenzó la discusión que definirá si la Provincia queda habilitada para avanzar con uno de los planes de financiamiento más ambiciosos de los últimos años.