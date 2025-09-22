lunes 22 de septiembre 2025

Alarma

Otro alumno mendocino causó pánico en su escuela con un arma

Las policía llegó a la escuela por el llamado de una docente, y pudo controlar la situación, que finalmente se supo que no era tan peligrosa como parecía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un alumno llevó un arma a una escuela secundaria en la localidad de Guaymallén, Mendoza, y generó pánico entre los estudiantes y profesores.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron que se trataba de una réplica y que el estudiante la entregó prácticamente en el momento.

El dramático episodio tuvo como protagonista a un alumno de la escuela 4-121 Técnicos Mendocinos.

El adolescente de 15 años iba en colectivo hacia la institución educativa junto a una compañera cuando le mostró que tenía un arma adentro de la mochila.

La joven fue clave en el episodio, dado que unos minutos después de ese momento le avisó a su tía por celular para que advirtiera a la policía.

Cuando ambos llegaron al colegio ubicado en el cruce entre las calles Estrada y Cangallo, ya se había desplegado un operativo policial.

Según confirmó el director de Educación Técnica y Trabajo de Mendoza, Claudio Dagne, siguieron el protocolo y recibieron al menor de edad en la puerta del colegio junto a la directora del colegio y a personal de la Dirección de Apoyo Escolar (DAE).

Para el momento en que los dos adolescentes llegaron, las autoridades ya le habían avisado a la familia del chico.

Posteriormente se confirmó que se trataba de una réplica de calibre 9 mm, sin municiones.

Una alumna de la escuela contó a medios locales que en el colectivo, el menor amenazó a compañeros y aseguró que cuando llegaran iba a sacar el arma.

Según informaron medios locales, las clases continuaron con normalidad, a pesar de que algunos padres retiraron a algunos chicos por temor.

Desde la DGE aseguraron que el joven no tenía antecedentes conflictivos en el colegio ni había registros previos de episodios similares.

En los próximos días, las autoridades anticiparon que se reforzarán las charlas y los talleres de concientización con los alumnos del curso y del resto de la escuela.

El caso de la menor que se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza

Este dramático episodio ocurre 12 días después de que una adolescente de 14 años se atrincherara con un arma en la escuela Marcelino Blanco de la localidad mendocina de La Paz.

En aquel caso, la estudiante estuvo seis horas atrincherada: llegó a las 9 de la mañana, sacó un arma 9 milímetros y disparó al aire al menos dos veces.

La policía recién pudo controlar la situación unos minutos antes de las 15. Cuando una mediadora logró calmar a la menor para que entregara el arma.

Automáticamente, ingresó una ambulancia al colegio para asistirla y luego trasladarla al centro de salud ubicado en Guaymallén, donde todavía permanece internada.

De acuerdo a lo que explicaron los especialistas, la estudiante de la escuela Marcelino Blanco está bajo tratamiento, evaluación y acompañamiento de los equipos médicos pediátricos y de salud mental.

