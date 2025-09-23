martes 23 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Oficial

El Gobierno nacional designó a las nuevas autoridades de INTA, INASE e INV tras la restitución de los organismos

Las designaciones se dieron por medio del Decreto 684/2025, luego del rechazo del Congreso a los decretos del Ejecutivo y la restitución de los organismos.

Por Mariela Pérez
image

Este martes, por medio del Decreto 684/2025, el Gobierno nacional oficializó la designación de las nuevas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), organismos que habían sido alcanzados por modificaciones y disoluciones durante la vigencia de las facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo.

Lee además
la anmat saco del mercado y prohibio reconocidas marcas de cosmeticos: mira cuales
Atención

La ANMAT sacó del mercado y prohibió reconocidas marcas de cosméticos: mirá cuáles
una gran empresa argentina se vendio por un dolar: quien la compro
Curioso

Una gran empresa argentina se vendió por un dólar: quién la compró

La medida se concretó mediante el Decreto 684/2025, firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la restitución de funciones dispuestas tras el rechazo por parte de ambas Cámaras al Decreto 462/2025, votado en la Cámara de Diputados el 6 de agosto con 141 votos afirmativos, 65 negativos y 1 abstención.

El texto original que modificaba a los institutos había sido publicado el mismo día que caducaban las facultades delegadas, el 8 de julio. Allí se establecía que el INTA pasaba a ser un organismo desconcentrado, con la idea de mejorar su coordinación con otras áreas y dotarlo de mayor flexibilidad, manteniendo sus funciones esenciales.

Reestructuración en el INTA y el INASE

En el caso del INTA, se designó como presidente al ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich y como vicepresidente al médico veterinario Carlos Alberto Antonio Vera. El organismo retomará plenamente sus funciones de investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento al sector agropecuario.

El INTA está abocado a la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimientos al sector agropecuario, generando innovación y modernización en las distintas cadenas productivas nacionales.

Por su parte, el INASE quedará presidido por el ingeniero agrónomo Martín Famulari, quien asumirá por un período de dos años. El instituto es responsable de la regulación y fiscalización de la producción y comercialización de semillas, así como de la certificación de variedades vegetales y la protección de la propiedad intelectual en el área.

Cabe recordar que el INASE, junto con la Comisión de Semillas, había sido disuelto, traspasando sus facultades regulatorias a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Durante ese tiempo, sus funciones fueron ejercidas por el Comité Asesor de Semillas. El organismo cumple un rol clave en la trazabilidad genética y en la custodia de los derechos de propiedad intelectual sobre variedades vegetales.

Designación de nuevas autoridades en el Instituto Nacional de la Vid (INV)

En paralelo, el ingeniero agrónomo Carlos Raúl Tizio Mayer fue nombrado presidente del INV, encargado del control de calidad y autenticidad de los productos vínicos y de la proyección del sector vitivinícola en los mercados nacional e internacional.

Meses atrás, el Decreto 462/2025 había quitado al INV el estatus de organismo descentralizado, ubicándolo bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio. Con la restitución de las normas, el organismo vuelve a su esquema original.

Restitución de organismos eliminados por la Ley Bases

Las designaciones se enmarcan en el proceso de restitución de organismos que habían sido alcanzados por la Ley Bases. En los últimos meses también se restablecieron instituciones como el Banco Nacional de Datos Genéticos, Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Teatro Nacional Cervantes, entre otros.

El Decreto 628/2025 anuló, además, los cambios en el Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, regresando al sistema regulatorio previo y eliminando la declaración de “servicio esencial” para la navegación marítima y fluvial.

Fuente: Ámbito

Temas
Seguí leyendo

Otro alumno mendocino causó pánico en su escuela con un arma

Se casó y se divorció: ahora le pide a la Justicia recuperar su estado civil de "soltera"

La mujer que pide volver a ser "soltera": la batalla judicial de Marcela Ramírez contra la etiqueta de divorciada

Volcó un camión con carne en Mendoza y la policía disuadió a la gente con tiros al aire

Para tenerlo en cuenta: los 10 trucos caseros para aliviar el dolor de cabeza sin medicamentos

Cuenta regresiva para el próximo feriado: cuánto falta para el fin de semana largo y cuántos quedan

Un conocido influencer protagonizó un violento choque: hubo dos heridos y un operativo de rescate

Murió Azucena Díaz, referente de Madres de Plaza de Mayo y símbolo de la lucha tras la dictadura

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la anmat saco del mercado y prohibio reconocidas marcas de cosmeticos: mira cuales
Atención

La ANMAT sacó del mercado y prohibió reconocidas marcas de cosméticos: mirá cuáles

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara
Imágenes impactantes

Le dio una paliza a su hijo en Chimbas y quedó registrada en cámara

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado
Tiempo en Mendoza

La misteriosa conducta del empresario sanjuanino horas previas a ser asesinado

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas
Megaoperativo federal

Revelaron los nombres de los 11 imputados de la banda narco que operaba en el Penal de Chimbas

El empleado de un multimedio sanjuanino acusado de abusar de una niña quedó más complicado
Prisión preventiva

El empleado de un multimedio sanjuanino acusado de abusar de una niña quedó más complicado

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo
Madrugada trágica

Muere una nena de 7 años tras un terrible incendio en 25 de Mayo

Te Puede Interesar

Gran Hotel Provincial: mientras se espera la re-concesión, contratan un servicio clave
Ícono de San Juan

Gran Hotel Provincial: mientras se espera la re-concesión, contratan un servicio clave

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tragedia en 25 de Mayo: quién era la menor que perdió la vida y el pedido desesperado de la familia
Imagen impactante

Tragedia en 25 de Mayo: quién era la menor que perdió la vida y el pedido desesperado de la familia

Asfaltan calle Las Heras, en la zona del Parque de Mayo: mirá cómo va
En Capital

Asfaltan calle Las Heras, en la zona del Parque de Mayo: mirá cómo va

El dólar sigue bajando en San Juan: el blue se encuentra en $1.510 y el oficial en $1.430
Mercado cambiario

El dólar sigue bajando en San Juan: el blue se encuentra en $1.510 y el oficial en $1.430

Un día con Nery Mingolla: política, familia y un paseo con la perrita Lisandra
Paren en Off

Un día con Nery Mingolla: política, familia y un paseo con la perrita Lisandra