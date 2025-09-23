martes 23 de septiembre 2025

Atención

La ANMAT sacó del mercado y prohibió reconocidas marcas de cosméticos: mirá cuáles

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a diez marcas internacionales de cosméticos. Mirá si la tenés en tu casa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Cuáles son los productor prohibidos por ANMAT

Según la disposición publicada en el Boletín Oficial y firmada por la titular del organismo, Nélida Agustina Bisio, la medida alcanza a diez marcas de cosméticos con ácido azelaico que no estaban inscriptos en el registro oficial, entre ellas The Ordinary, Viva Dermo Skin Care, Blenie Cosmética Natural, Kiso Care, Nine Less, Anua, Zealsea, Paula’s Choice, Cos de Baha y Bechoicen.

El área técnica de la ANMAT verificó que dichos productos se ofrecían en plataformas digitales como Mercado Libre y regybeauty.com, sin figurar en la base de datos de cosméticos aprobados. En su resolución, el organismo advirtió que se trata de productos ilegítimos, elaborados o importados sin control y sin garantías de seguridad, eficacia ni cumplimiento de la normativa vigente.

image
La ANMAT prohibi&oacute; reconocidas marcas de cosm&eacute;ticos

La ANMAT prohibió reconocidas marcas de cosméticos

La Ley N° 16.463 y la Resolución 155/98 establecen que todo producto cosmético o de higiene personal debe estar inscripto, producido por establecimientos habilitados y supervisado por profesionales matriculados. Como estos requisitos no se cumplieron, la ANMAT ordenó la prohibición de fabricación, uso, comercialización, publicidad, distribución y venta online de todos los lotes y presentaciones hasta que regularicen su situación.

Pury Water también fue alcanzada por la medida

En paralelo, el organismo sanitario dispuso la prohibición de purificadores y filtros de agua de la marca Pury Water, que también se comercializaban sin inscripción ni autorización.

La investigación comenzó tras una denuncia recibida en el área de Domisanitarios, donde se constató que la empresa Pury 14 S.R.L. ofrecía en su sitio web y en plataformas de e-commerce equipos de ósmosis inversa, cartuchos de carbón activado, filtros de sedimentos y dispensadores de agua, todos sin aval regulatorio.

En una inspección en la sede de la firma, se detectó que los productos no podían ser trazados con la documentación presentada, y no existían registros de importación en los que la ANMAT hubiera intervenido.

De esta forma, la autoridad sanitaria ordenó suspender de inmediato la fabricación, importación, venta y distribución en todo el territorio nacional de estos dispositivos, para resguardar a los consumidores frente a posibles riesgos derivados de su uso.

