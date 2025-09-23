martes 23 de septiembre 2025

Cruce

Fuerte debate entre una senadora demócrata y el secretario del Tesoro de EEUU por el rescate a la Argentina: "American peronist"

Elizabeth Warren apuntó contra la decisión norteamericana de rescatar financieramente a la Argentina, y Scott Bessent alimentó la polémica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Elizabeth Warren y Scott Bessent

Elizabeth Warren y Scott Bessent

La senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, ha desatado una fuerte controversia en la escena política estadounidense al cuestionar abiertamente la posible asistencia financiera del Tesoro de EE. UU. a la administración de Javier Milei en Argentina. Warren acusó directamente al expresidente Donald Trump de usar fondos públicos para beneficiar a sus aliados.

La senadora se convirtió en la principal crítica de la oposición demócrata tras el anuncio de una posible ayuda financiera al país sudamericano. Warren posteó en su cuenta de X que Trump pretende que "los contribuyentes estadounidenses rescaten a su amigo Milei en Argentina".

En su crítica, Warren vinculó la situación de Argentina con el apoyo previo de Trump a Jair Bolsonaro en Brasil, señalando: “Primero Trump nos hizo pagar precios más altos por el café y la carne para apoyar a un golpista convicto en Brasil”. Luego prosiguió con su acusación principal, exigiendo que Trump “debería dejar de aumentar los precios para los estadounidenses y de regalar nuestro dinero a sus amigos corruptos”.

Este cuestionado préstamo en ciernes se desató tras una reunión entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York.

La Dura Respuesta del Tesoro

La crítica de Warren provocó una inmediata y contundente respuesta del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien confirmó la voluntad de la administración republicana de "socorrer el sistema financiero argentino".

Bessent no solo ratificó el apoyo a Argentina —un aliado estratégico de Estados Unidos en América Latina—, sino que también arremetió contra la senadora Warren, comparando sus posturas económicas con las de la oposición argentina.

El secretario del Tesoro afirmó que las "políticas económicas destructivas" impulsadas por Warren desde su llegada al Senado en 2008 "rivalizan con la fallida agenda izquierdista de la oposición argentina". Además, la acusó de haber "jugado un papel principal al impulsar la desacreditada economía de izquierda de la administración Biden desde detrás de escena". Bessent incluso sostuvo que Warren no actuó cuando tuvo una "oportunidad histórica para estabilizar económica y geopolíticamente a América Latina durante los años de Obama”.

En un tono fuerte, Bessent calificó a Warren de "izquierdista" y sugirió que su "alma gemela política y compañero peronista americano" es Zohran Mamdani, un candidato a la alcaldía de Nueva York. Bessent ironizó que si Mamdani quebrara la ciudad, la senadora pediría un rescate financiero.

Respecto a la acusación de usar el dinero de los contribuyentes, Bessent respondió que los fondos de cobertura que atacaron los activos argentinos "sin duda sufrieron grandes pérdidas", mientras que los fondos mutuos a largo plazo y los fondos de pensiones que invierten "en nombre de los trabajadores estadounidenses se beneficiaron".

El cruce surge en medio de declaraciones de Bessent manifestando un amplio apoyo económico al gobierno argentino, asegurando que “Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a Argentina” y que "todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa"

