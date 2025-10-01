miércoles 1 de octubre 2025

Declaraciones

Patricia Bullrich se refirió a Espert por el supuesto vínculo narco: "Debe aclarar la situación ya"

La ministra de Seguridad afirmó: “No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco”, al referirse al diputado libertario.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Patricia Bullrich se refirió al supuesto vínculo narco de José Luis Espert y pidió explicaciones.

Durante la mañana de este miércoles, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló sobre la polémica que involucra al diputado libertario José Luis Espert, acusado de recibir presuntos aportes del empresario Fred Machado, señalado de narcotraficante, y pidió “aclarar la situación ya”.

“No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco”, sentenció la funcionaria en declaraciones radiales, y anticipó que el Poder Ejecutivo solicitará explicaciones de lo acontecido durante la campaña presidencial del actual candidato a diputado de La Libertad Avanza en 2019.

Dentro del mismo contexto, sostuvo: “Hace falta una explicación, ¿no? Por supuesto. Es algo de 2019. Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó, es lo que necesitamos saber. Él puede haber presentado en la Justicia electoral una explicación y esa explicación puede ser válida o no, es importante conocerla. Parece una persona –Espert- que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco –al referirse a Machado-. Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco... No aliadas, que hayan recibido plata", lanzó Bullrich, marcando distancia de Espert.

Cabe recordar que, la polémica se reavivó a raíz de la publicación de un informe judicial de Estados Unidos que reveló un vínculo financiero directo entre el legislador de La Libertad Avanza y el empresario Alfredo "Fred" Machado, actualmente detenido en Río Negro y con pedido de extradición por narcotráfico y fraude.

Según peritos contables del Estado de Texas, el actual primer candidato libertario en las elecciones del 26 de octubre recibió una transferencia de 200.000 dólares el 1 de febrero de 2020, proveniente de un fideicomiso de Machado.

Por otra parte, la Ministra evitó responder la consulta de si el legislador debe continuar encabezando la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y reiteró: "Es muy importante aclarar la situación ya".

Sus dichos se contradicen con las declaraciones del presidente Javier Milei, quien atribuyó el episodio a "otra operación" de la oposición y respaldó al ex Juntos por el Cambio. “Pasaron seis años. Se lo ensució en 2019, de nuevo en 2021, es recurrente”, sostuvo el libertario.

Fuente: NA

