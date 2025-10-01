Con Uñac, Máximo Kirchner y un mensaje de CFK, el peronismo federal y el cristinismo lanzaron la agrupación "Primero la Patria"

En un evento que marcó un punto de convergencia clave para el peronismo nacional, el exgobernador de San Juan , Sergio Uñac , tuvo un rol protagónico en la presentación de la nueva agrupación "Primero la Patria" , que se hizo este martes 30 de septiembre por la noche en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), ubicada en CABA. Esta fue la primera actividad oficial del espacio, que busca reorganizar fuerzas dentro del justicialismo con la meta de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre como primera parada y la recuperación del Gobierno Nacional en 2027 como meta final.

La conformación de "Primero la Patria" se apoyó en la articulación de cuatro dirigentes clave: Víctor Santa María, Nicolás Trotta, “Juanjo“ Álvarez y Rodrigo ”Rodra" Rodríguez, quienes impulsaron la convergencia entre el peronismo federal y el cristinismo, dos sectores que, salvo en el Congreso, se habían movido por separado. La presencia de Uñac junto a otros exmandatarios como Juan Manuel Urtubey (Salta) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego) buscó simbolizar la unión de este sector federal al armado.

El encuentro contó con la presencia de Máximo Kirchner en primera fila, ratificando el fuerte componente cristinista de la agrupación. De hecho, el líder de La Cámpora le hizo un guiño a Urtubey al agradecer a los dirigentes que visitaron a su madre en los últimos días, afirmando que "el que nace peronista sabe dónde tiene que estar en este momento". En su discurso, Kirchner evitó un tono de confrontación directa que pudiera interpretarse como un intento de desestabilización, y en cambio, proyectó la contienda electoral hacia el final del mandato de Javier Milei. "Queremos que el 2027 un compañero llegue a la Casa Rosada pero, sobre todo, queremos que el 10 de diciembre del 2031 se vaya rodeado de su pueblo por haber hecho las cosas bien", planteó.

image

La propia Cristina Fernández, desde su detención domiciliaria, envió un mensaje grabado en el que respaldó la iniciativa. En su audio, acusó al gobierno de "estafar a los productores" y de "endeudar a los argentinos", e instó a los militantes a "profundizar la organización política para encarar la tarea de debate y construcción colectiva para volver". Este respaldo fue fundamental, ya que el nombre de la agrupación, "Primero la Patria", es el mismo de la lista con la que ella fue electa presidenta del PJ Nacional.

En su intervención, que se produjo en el cierre del acto, el senador Uñac hizo un llamado a la dirigencia para reconectar con la ciudadanía. "La sociedad nos quiere humanos y humildes, defendiendo las banderas de las cosas que pudimos construir", afirmó el exmandatario sanjuanino. Subrayó además que su partido representa el presente del país y, al explicar el nombre de la flamante agrupación, sentenció: "Primero la Patria significa que la salida tiene que ser adentro. Argentina para los argentinos".

image

El evento también dejó en claro que la unidad es un concepto en construcción. Mientras Carlos Castagneto pidió explícitamente que CFK sea la candidata en 2027, la diputada Gisela Marziotta advirtió que "la unidad solo para ganar una elección, no alcanza", sino que debe ser para gobernar y resolver los problemas de la gente. A pesar de estas diferencias, un objetivo común resonó en todos los discursos: fortalecer la presencia peronista en el Congreso para obtener quórum propio y, desde allí, reconstruir el camino para volver a ser gobierno. Un dato notable del encuentro fue la ausencia total de referencias al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su espacio político, sugiriendo que este nuevo armado caminará, por ahora, en paralelo al kicillofismo.

(Con información de Infobae)