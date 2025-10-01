miércoles 1 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Buenos Aires

Con Uñac, Máximo Kirchner y un mensaje de CFK, el peronismo federal y el cristinismo lanzaron la agrupación "Primero la Patria"

Se trata de la presentación de “Primero la Patria”, que busca fusionar al peronismo federal con el kirchnerismo. "La sociedad nos quiere humanos y humildes", afirmó Uñac en el cierre del acto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Uñac en primera fila en el lanzamiento de Primero la Patria (foto Infobae).

Uñac en primera fila en el lanzamiento de "Primero la Patria" (foto Infobae).

En un evento que marcó un punto de convergencia clave para el peronismo nacional, el exgobernador de San Juan, Sergio Uñac, tuvo un rol protagónico en la presentación de la nueva agrupación "Primero la Patria", que se hizo este martes 30 de septiembre por la noche en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), ubicada en CABA. Esta fue la primera actividad oficial del espacio, que busca reorganizar fuerzas dentro del justicialismo con la meta de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre como primera parada y la recuperación del Gobierno Nacional en 2027 como meta final.

Lee además
José Luis Espert junto a Fred Machado, preso por narcotraficante y a la espera de la extradición a Estados Unidos.
Polémica

Vinculos narcos: Espert denuncia campaña sucia, y el peronismo lo quiere afuera de la comisión de Presupuesto
el peronismo quiere interpelar a caputo y otros funcionarios por las retenciones 0
Congreso

El peronismo quiere interpelar a Caputo y otros funcionarios por las "retenciones 0"

La conformación de "Primero la Patria" se apoyó en la articulación de cuatro dirigentes clave: Víctor Santa María, Nicolás Trotta, “Juanjo“ Álvarez y Rodrigo ”Rodra" Rodríguez, quienes impulsaron la convergencia entre el peronismo federal y el cristinismo, dos sectores que, salvo en el Congreso, se habían movido por separado. La presencia de Uñac junto a otros exmandatarios como Juan Manuel Urtubey (Salta) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego) buscó simbolizar la unión de este sector federal al armado.

El encuentro contó con la presencia de Máximo Kirchner en primera fila, ratificando el fuerte componente cristinista de la agrupación. De hecho, el líder de La Cámpora le hizo un guiño a Urtubey al agradecer a los dirigentes que visitaron a su madre en los últimos días, afirmando que "el que nace peronista sabe dónde tiene que estar en este momento". En su discurso, Kirchner evitó un tono de confrontación directa que pudiera interpretarse como un intento de desestabilización, y en cambio, proyectó la contienda electoral hacia el final del mandato de Javier Milei. "Queremos que el 2027 un compañero llegue a la Casa Rosada pero, sobre todo, queremos que el 10 de diciembre del 2031 se vaya rodeado de su pueblo por haber hecho las cosas bien", planteó.

image

La propia Cristina Fernández, desde su detención domiciliaria, envió un mensaje grabado en el que respaldó la iniciativa. En su audio, acusó al gobierno de "estafar a los productores" y de "endeudar a los argentinos", e instó a los militantes a "profundizar la organización política para encarar la tarea de debate y construcción colectiva para volver". Este respaldo fue fundamental, ya que el nombre de la agrupación, "Primero la Patria", es el mismo de la lista con la que ella fue electa presidenta del PJ Nacional.

En su intervención, que se produjo en el cierre del acto, el senador Uñac hizo un llamado a la dirigencia para reconectar con la ciudadanía. "La sociedad nos quiere humanos y humildes, defendiendo las banderas de las cosas que pudimos construir", afirmó el exmandatario sanjuanino. Subrayó además que su partido representa el presente del país y, al explicar el nombre de la flamante agrupación, sentenció: "Primero la Patria significa que la salida tiene que ser adentro. Argentina para los argentinos".

image

El evento también dejó en claro que la unidad es un concepto en construcción. Mientras Carlos Castagneto pidió explícitamente que CFK sea la candidata en 2027, la diputada Gisela Marziotta advirtió que "la unidad solo para ganar una elección, no alcanza", sino que debe ser para gobernar y resolver los problemas de la gente. A pesar de estas diferencias, un objetivo común resonó en todos los discursos: fortalecer la presencia peronista en el Congreso para obtener quórum propio y, desde allí, reconstruir el camino para volver a ser gobierno. Un dato notable del encuentro fue la ausencia total de referencias al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y su espacio político, sugiriendo que este nuevo armado caminará, por ahora, en paralelo al kicillofismo.

(Con información de Infobae)

Temas
Seguí leyendo

Sergio Uñac, entre los senadores con mayor patrimonio, tras declarar casi $600.000.000

Triple crimen de Florencio Varela: ¿cuánto podría tardar la extradición del Pequeño J a Argentina?

Nación prorrogó la suba del impuesto a los combustibles para después de las elecciones

Rompió el silencio: qué dijo "Pequeño J" tras ser detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Diez licuados originales y refrescantes para preparar en casa

Estos bancos buscan empleados en Argentina en octubre: cómo postularte

Triple femicidio narco: Detuvieron en Perú al cómplice de "Pequeño J"

Triple crimen en Florencio Varela: qué dice la carta anónima que dejaron en una comisaría

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las palabras de Pequeño J tras ser detenido en Perú.
Inesperado

Rompió el silencio: qué dijo "Pequeño J" tras ser detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías
Investigación

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000
Complicado

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000

Fuente: Radio Manantial.
Calingasta

Sorpresa en Barreal por la llegada de un avión de la Embajada de Estados Unidos a El Leoncito: ¿qué pasó?

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una pareja sanjuanina fue estafada en $10.000.000 cuando intentó vender un horno

Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Te Puede Interesar

La semana pasada los vecinos de Iglesia hicieron una asamblea para quejarse por las boletas de luz caras. Fue el intendente y el vicepresidente del Epre. Ahora se suma Calingasta.
Buscan explicaciones en el EPRE

Calingasta se suma a Iglesia en la ola de reclamos por las boletas de luz caras

Por Elizabeth Pérez
Pablo Álvarez, otra vez en casa: con la camiseta del Barça, la emoción de volver al Cantoni y enfrentar a Olimpia
Hijo pródigo

Pablo Álvarez, otra vez en casa: con la camiseta del Barça, la emoción de volver al Cantoni y enfrentar a Olimpia

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y defensor de sus colegas
Perfil

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Paso a paso, cómo se desarrollan las obras de restauración en la Escuela Normal Superior Sarmiento.
Obras

Paso a paso, cómo es el proceso de restauración para limpiar las pintadas de la Normal Sarmiento

Cayeron Los Borges de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial
Procedimiento

Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial