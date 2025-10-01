miércoles 1 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Triple crimen de Florencio Varela: ¿cuánto podría tardar la extradición del Pequeño J a Argentina?

El jefe de la Oficina de Inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú reveló el plazo estimado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pequeño J, principal acusado del triple crimen de Florencio Varela, fue detenido el martes en Perú.

Pequeño J, principal acusado del triple crimen de Florencio Varela, fue detenido el martes en Perú.

La investigación por el salvaje narco femicidio de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo en Florencio Varela tuvo el martes su mayor avance: fueron detenidos en Perú Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, los dos principales acusados del triple crimen.

Lee además
Las palabras de Pequeño J tras ser detenido en Perú.
Inesperado

Rompió el silencio: qué dijo "Pequeño J" tras ser detenido por el triple crimen de Florencio Varela
El Gobierno nacional postergó el aumento del impuesto a los combustibles.
Precios

Nación prorrogó la suba del impuesto a los combustibles para después de las elecciones

Ambos serán trasladados a Argentina, aunque bajo diferentes mecanismos y con tiempos de ejecución distintos. Según reveló el coronel Percy Pizarro Ramón, jefe de la Oficina de Inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú, en el caso de Ozorio, de nacionalidad argentina, su trámite llevará menos tiempo. De acuerdo el jefe policial, será expulsado de ese país en las próximas horas y es probable que llegue a Buenos Aires durante la jornada de este miércoles.

Sin embargo, en cuanto a “Pequeño J” -de nacionalidad peruana- la situación es diametralmente diferente, al menos en los tiempos. Pizarro Ramón indicó que debido a la legislación peruana, su traslado a Argentina no es tan sencillo y podría tardar entre 30 y 60 días.

“Actualmente, se encuentra a disposición del Juzgado de Investigación Preparatoria de para los trámites de extradición. Va a pesar mucho del requerimiento de las autoridades argentinas para argumentar. Podría tardar entre 30 a 60 días”, dijo el coronel en diálogo con C5N, quien además reveló que el sospechoso no se le encontraron antecedentes en aquel país.

Respecto a Ozorio, el jefe policial también dio detalles de su traslado. “Según nuestra ley tenemos 24 horas para resolver la expulsión del ciudadano Ozorio. Eso se ha dado. Estamos en coordinación con las autoridades argentinas, a efectos de materializar la expulsión. En las próximas horas debe estar viajando a Argentina”, dijo.

En ese sentido, también dio algunos detalles de cómo fue el recorrido de los sospechosos hasta ser encontrados en Perú. Reveló que el plan de ambos era encontrarse en una plaza de la capital peruana para luego seguir camino a la ciudad de Trujillo, ubicada a unas 8 horas al norte de Lima.

“Debemos resaltar el trabajo conjunto que nos ha permitido capturar a los dos prófugos de la Justicia argentina, que han causado un gran impacto a la ciudadanía, y nosotros, luego de las coordinaciones efectuadas, el día de ayer, en horas de la mañana, hemos procedido a la detención de Matías Ozorio, de 28 años, en la zona norte de Lima”, detalló.

“Este ciudadano se encontraba hace cinco días en el país. Al momento de su detención no tenía ningún teléfono celular, pero de las investigaciones efectuadas, teníamos conocimiento que se iba a encontrar con el Pequeño J en una plaza del norte. Es así que nuestros equipos de inteligencia desplegados en el lugar han permitido lograr identificarlo, ubicarlo y proceder a su captura”, agregó el coronel.

Reveló un detalle que permitió el arresto: “se desplegaron los equipos de inteligencia para capturarlo. Llamó la atención que había una persona con chalina, y las chalinas se usan en las partes altas de nuestro país”.

Pizarro Ramón indicó, en el caso de “Pequeño J”, cómo lo detectaron. “Ayer, en horas de la tarde, los equipos de inteligencia, al tener conocimiento de que había ingresado por el sur de nuestro país, específicamente por Desaguadero 1, nos constituimos a la Panamericana Sur, donde fue ubicado en el interior de un trailer”, detalló.

El jefe policial peruano informó que se le encontró un teléfono móvil, que fue incautado. “Está a disposición de la autoridad judicial para las pericias y el esclarecimiento de los hechos”, sostuvo.

El coronel destacó que las redes nacrocriminales, a las que aparentemente pertenecen los dos detenidos, “huyen de los lugares de los hechos, pero a través de sus diversos contactos establecen comunicaciones para huir de la Justicia o para planificar otras actividades”.

“La Dirección Antidrogas viene monitoreando en las redes sobre objetivos importantes dedicados al tráfico de drogas, y es así que desde el 19 de septiembre tomamos conocimiento de este grave hecho criminal en Buenos Aires, y poco a poco se fue identificando a Pequeño J”, continuó.

Finalmente, Pizarro Ramón reveló que el padre del presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela fue asesinado en 2018 en la ciudad de Trujillo, lugar al que -aparentemente- intentaba huir hasta que fue capturado ayer.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Con Uñac, Máximo Kirchner y un mensaje de CFK, el peronismo federal y el cristinismo lanzaron la agrupación "Primero la Patria"

Diez licuados originales y refrescantes para preparar en casa

Estos bancos buscan empleados en Argentina en octubre: cómo postularte

Triple femicidio narco: Detuvieron en Perú al cómplice de "Pequeño J"

Triple crimen en Florencio Varela: qué dice la carta anónima que dejaron en una comisaría

Estela de Carlotto fue internada en La Plata: qué se sabe de su estado de salud

Finalmente, ¿hay fin de semana largo en octubre?

Triple crimen: la carta misteriosa en una comisaría y el rastro de su ladero, las nuevas pistas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las palabras de Pequeño J tras ser detenido en Perú.
Inesperado

Rompió el silencio: qué dijo "Pequeño J" tras ser detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías
Investigación

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000
Complicado

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000

Fuente: Radio Manantial.
Calingasta

Sorpresa en Barreal por la llegada de un avión de la Embajada de Estados Unidos a El Leoncito: ¿qué pasó?

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una pareja sanjuanina fue estafada en $10.000.000 cuando intentó vender un horno

Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Te Puede Interesar

La semana pasada los vecinos de Iglesia hicieron una asamblea para quejarse por las boletas de luz caras. Fue el intendente y el vicepresidente del Epre. Ahora se suma Calingasta.
Buscan explicaciones en el EPRE

Calingasta se suma a Iglesia en la ola de reclamos por las boletas de luz caras

Por Elizabeth Pérez
Pablo Álvarez, otra vez en casa: con la camiseta del Barça, la emoción de volver al Cantoni y enfrentar a Olimpia
Hijo pródigo

Pablo Álvarez, otra vez en casa: con la camiseta del Barça, la emoción de volver al Cantoni y enfrentar a Olimpia

Sube el dólar en San Juan: el oficial llegó al piso de la banda y el blue llegó a los $1.500
Mercado cambiario

Sube el dólar en San Juan: el oficial llegó al piso de la banda y el blue llegó a los $1.500

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y defensor de sus colegas
Perfil

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

Paso a paso, cómo se desarrollan las obras de restauración en la Escuela Normal Superior Sarmiento.
Obras

Paso a paso, cómo es el proceso de restauración para limpiar las pintadas de la Normal Sarmiento