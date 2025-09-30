Diez licuados originales y refrescantes para preparar en casa

Preparar licuados es una manera rápida y creativa de disfrutar frutas frescas o congeladas, lácteos, jugos naturales e incluso infusiones. Estas bebidas versátiles se adaptan a cualquier momento del día y permiten combinar ingredientes de formas originales, dando lugar a preparaciones fáciles y deliciosas.

A continuación, una selección de diez licuados con sabores únicos y refrescantes:

1. Licuado de banana, café y leche

Combina la dulzura de la banana con el aroma del café frío y la suavidad de la leche. Se puede endulzar con azúcar y decorar con canela.

2. Licuado de frutilla, naranja y yogurt

Un equilibrio entre la acidez de la naranja, la dulzura de las frutillas y la textura cremosa del yogurt. Ideal para servir en vaso alto con una rodaja de naranja.

3. Licuado de durazno, helado y té negro

La mezcla de durazno fresco, helado de crema y té negro frío da como resultado un licuado cremoso y suave, perfecto para los días cálidos.

4. Licuado verde de manzana, pera y menta

Refrescante y aromático, este licuado se prepara con manzana, pera y hojas de menta, usando agua helada o soda para una bebida ligera y revitalizante.

5. Licuado tropical de ananá y leche de coco

Combina ananá fresco y leche de coco, con la opción de añadir ralladura de lima, para obtener un licuado cremoso y con un sabor exótico.

6. Licuado de manzana verde, kiwi y soda

Una bebida ácida y burbujeante que mezcla manzana verde y kiwi con soda, azúcar o almíbar y hielo para una experiencia refrescante.

7. Licuado de melón y menta

Ideal para días calurosos, se prepara con melón, hojas de menta y agua o jugo de naranja, endulzado a gusto y servido con hielo.

8. Licuado de pera, uva y limón

Suave y original, combina pera, uvas verdes y jugo de limón, con agua fría y endulzante al gusto, logrando una textura ligera y refrescante.

9. Licuado de zapallo anco, naranja y canela

Una propuesta diferente y saludable: zapallo anco cocido, jugo de naranja y leche fría, endulzado y aromatizado con canela, servido con hielo.

10. Licuado de ciruela, durazno y agua con gas

Espumoso y frutal, mezcla ciruelas y durazno con agua con gas y azúcar o almíbar, ideal para quienes buscan sabores distintos y refrescantes.