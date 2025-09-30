martes 30 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tips

Diez licuados originales y refrescantes para preparar en casa

Diez licuados refrescantes y fáciles de preparar en casa, con combinaciones que van desde frutas clásicas hasta mezclas exóticas, ideales para disfrutar en cualquier momento del día.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-30 at 9.46.48 PM

Preparar licuados es una manera rápida y creativa de disfrutar frutas frescas o congeladas, lácteos, jugos naturales e incluso infusiones. Estas bebidas versátiles se adaptan a cualquier momento del día y permiten combinar ingredientes de formas originales, dando lugar a preparaciones fáciles y deliciosas.

Lee además
estos bancos buscan empleados en argentina en octubre: como postularte
Trabajo

Estos bancos buscan empleados en Argentina en octubre: cómo postularte
triple femicidio narco: detuvieron en peru al complice de pequeno j
Criminal

Triple femicidio narco: Detuvieron en Perú al cómplice de "Pequeño J"

A continuación, una selección de diez licuados con sabores únicos y refrescantes:

1. Licuado de banana, café y leche

Combina la dulzura de la banana con el aroma del café frío y la suavidad de la leche. Se puede endulzar con azúcar y decorar con canela.

2. Licuado de frutilla, naranja y yogurt

Un equilibrio entre la acidez de la naranja, la dulzura de las frutillas y la textura cremosa del yogurt. Ideal para servir en vaso alto con una rodaja de naranja.

3. Licuado de durazno, helado y té negro

La mezcla de durazno fresco, helado de crema y té negro frío da como resultado un licuado cremoso y suave, perfecto para los días cálidos.

4. Licuado verde de manzana, pera y menta

Refrescante y aromático, este licuado se prepara con manzana, pera y hojas de menta, usando agua helada o soda para una bebida ligera y revitalizante.

5. Licuado tropical de ananá y leche de coco

Combina ananá fresco y leche de coco, con la opción de añadir ralladura de lima, para obtener un licuado cremoso y con un sabor exótico.

6. Licuado de manzana verde, kiwi y soda

Una bebida ácida y burbujeante que mezcla manzana verde y kiwi con soda, azúcar o almíbar y hielo para una experiencia refrescante.

7. Licuado de melón y menta

Ideal para días calurosos, se prepara con melón, hojas de menta y agua o jugo de naranja, endulzado a gusto y servido con hielo.

8. Licuado de pera, uva y limón

Suave y original, combina pera, uvas verdes y jugo de limón, con agua fría y endulzante al gusto, logrando una textura ligera y refrescante.

9. Licuado de zapallo anco, naranja y canela

Una propuesta diferente y saludable: zapallo anco cocido, jugo de naranja y leche fría, endulzado y aromatizado con canela, servido con hielo.

10. Licuado de ciruela, durazno y agua con gas

Espumoso y frutal, mezcla ciruelas y durazno con agua con gas y azúcar o almíbar, ideal para quienes buscan sabores distintos y refrescantes.

Temas
Seguí leyendo

Triple crimen en Florencio Varela: qué dice la carta anónima que dejaron en una comisaría

Estela de Carlotto fue internada en La Plata: qué se sabe de su estado de salud

Finalmente, ¿hay fin de semana largo en octubre?

Triple crimen: la carta misteriosa en una comisaría y el rastro de su ladero, las nuevas pistas

Insólito error en Córdoba: fue de testigo a un casamiento y terminó casado sin saberlo durante 8 años

Dos clásicos de la parrilla argentina, entre los diez mejores platos del mundo según Taste Atlas

Burger King, con sede en San Juan, busca nuevo dueño en Argentina

Triple femicidio narco: dio una nota en la televisión y la detuvieron

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
triple femicidio narco: detuvieron en peru al complice de pequeno j
Criminal

Triple femicidio narco: Detuvieron en Perú al cómplice de "Pequeño J"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego
Insólito

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?
Buena noticia

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías
Investigación

Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías

Cómo será la primavera 2025 en San Juan, según los pronósticos.
Pronóstico

Martes luminoso y con giros inesperados en clima de San Juan

Fuente: Radio Manantial.
Calingasta

Sorpresa en Barreal por la llegada de un avión de la Embajada de Estados Unidos a El Leoncito: ¿qué pasó?

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una pareja sanjuanina fue estafada en $10.000.000 cuando intentó vender un horno

Por Redacción Tiempo de San Juan
La única foto del avión americano.
Sorpresa en El Leoncito

Las versiones extraoficiales sobre el aterrizaje de un avión de los EE.UU. en Barreal y la relación con el CART

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000
Complicado

El sujeto que recibió una indemnización millonaria por error fue imputado y embargado por $140.000.000

Mano a mano con Gioja: de Palito Ortega a la marcha peronista, del recuerdo de Néstor a la confesión sobre Uñac y el freno a Milei video
Paren las Rotativas

Mano a mano con Gioja: de Palito Ortega a la marcha peronista, del recuerdo de Néstor a la confesión sobre Uñac y el freno a Milei

El hombre que apuntó a su hijo con un arma en una heladería de Rivadavia es un expresidente de Sportivo
Tras elescándalo

El hombre que apuntó a su hijo con un arma en una heladería de Rivadavia es un expresidente de Sportivo