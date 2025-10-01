miércoles 1 de octubre 2025

Un hombre paró en la ruta para ir al baño y le robaron $90 millones del auto

El hecho ocurrió este miércoles al mediodía. El dinero estaba destinado a cancelar una deuda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un nuevo hecho de inseguridad alarmó a San Salvador de Jujuy: un hombre denunció que le robaron $90 millones que llevaba en su auto para realizar un depósito bancario.

El episodio ocurrió este miércoles al mediodía en el barrio Alto Comedero. La Policía provincial ya trabaja para dar con los responsables del millonario golpe.

Según el relato de la víctima, el dinero estaba destinado a cancelar una deuda con una distribuidora de bebidas. Lo llevaba guardado en dos bolsas plásticas negras que, sin querer, dejó a la vista en el asiento del acompañante de su vehículo.

El hombre contó que durante la jornada se trasladó desde Palpalá hacia la capital jujeña. Al llegar al cruce de la Ruta Nacional 66 y el puente de acceso al Camino a Río Blanco, decidió detenerse en una estación de GNC para ir al baño.

En ese momento, dejó el auto estacionado y las bolsas con la millonaria suma quedaron a la vista. Según estimó, su ausencia no superó los cinco minutos. Sin embargo, ese breve lapso fue suficiente para que los delincuentes actuaran con rapidez y se llevaran el botín.

Cuando regresó al vehículo y retomó el viaje, notó con sorpresa que las bolsas con los $90 millones ya no estaban. Inmediatamente, se dirigió a la Dirección General de Investigaciones Policiales, en el barrio Chijra, para radicar la denuncia.

El caso quedó en manos de la Policía, que intenta reconstruir el trayecto realizado por la víctima entre Palpalá y San Salvador de Jujuy. El objetivo es encontrar elementos que permitan identificar a los autores del robo y recuperar el dinero.

Hasta ahora, no se conocieron pistas sobre la identidad de los responsables ni el paradero del dinero robado. El hecho causó gran conmoción en la provincia y encendió las alarmas entre las autoridades, que intentan reconstruir cómo se llevó a cabo el golpe y si hubo algún tipo de vigilancia previa sobre la víctima.

La investigación continúa sin descartar ninguna hipótesis. Mientras tanto, la víctima aguarda respuestas y la atención de toda la provincia sigue puesta en el avance del caso.

