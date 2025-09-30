martes 30 de septiembre 2025

Trabajo

Estos bancos buscan empleados en Argentina en octubre: cómo postularte

Durante este mes se abrieron búsquedas en distintas entidades financieras con opciones de trabajo presencial e híbrido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Octubre llegó con buenas noticias para quienes buscan empleo en el sector financiero. Varias entidades bancarias lanzaron convocatorias laborales en diferentes provincias, con oportunidades que van desde atención al cliente hasta cargos de liderazgo. Las propuestas incluyen tanto puestos presenciales en sucursales como alternativas híbridas que combinan oficina y home office.

Los perfiles más demandados se concentran en áreas clave como análisis de datos, desarrollo tecnológico, prevención de fraudes, banca corporativa, diseño de productos financieros y gestión de servicios.

Entre las entidades que publicaron nuevas oportunidades se destacan el BBVA y el Macro, con una amplia variedad de posiciones distribuidas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén.

En el BBVA, por ejemplo, se buscan desde analistas senior y consultores de negocios hasta diseñadores UX, asesores telefónicos, desarrolladores back-end y cajeros en sucursales del interior. También se ofrecen pasantías y empleos temporales.

El Macro, por su parte, abrió la convocatoria para journey owners, business analysts, oficiales de banca empresas y oficiales de negocios Pyme. Además, incorpora especialistas en siniestros, impuestos y riesgo crediticio, junto con gerencias de sucursal y liderazgos comerciales en la región de Cuyo.

Para quienes quieran postularse, el proceso es sencillo: primero es recomendable actualizar el perfil de LinkedIn con datos completos sobre formación y experiencia. Luego, hay que ingresar a la página oficial de cada banco, acceder a la sección de empleos y seleccionar la posición que mejor se ajuste a las habilidades del candidato. El currículum debe cargarse en formato PDF o completarse en el formulario online que cada entidad disponga.

Una vez enviada la postulación, el área de Recursos Humanos será la encargada de contactar a los aspirantes seleccionados para continuar con el proceso.

Temas
