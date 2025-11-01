sábado 1 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impactante

Terrible accidente laboral en Sarmiento: un mendocino perdió una pierna tras cortársela con un cable

Este grave episodio ocurrió en la tarde de este sábado en el interior de una empresa. El damnificado es de Rodeo de la Cruz, Mendoza. Un compañero de él contó cómo ocurrió el hecho.

Por Pablo Mendoza
Imagen archivo

Imagen archivo

Un hecho espeluznante ocurrió en la tarde de este sábado en Sarmiento. Un hombre oriundo de Rodeo de la Cruz de Mendoza sufrió un gravísimo accidente laboral. La primera información que fue brindada a Tiempo de San Juan, es que mientras el peón trabajaba se cortó un cable, y por la velocidad y violencia que llevaba, le provocó una herida gravísima en una de sus piernas.

Lee además
condenan al puchi por cometer dos robos en jachal
Juicio

Condenan al "Puchi" por cometer dos robos en Jáchal
pocito: amenazo con un arma a unas adolescentes que estaban buscando unos perros perdidos
Tribunales

Pocito: amenazó con un arma a unas adolescentes que estaban buscando unos perros perdidos

Fuentes del caso confirmaron a este diario que el señor, identificado como Fabián Muñoz, de 56 años, perdió una pierna por este grave accidente. Muñoz en primera instancia fue atendido de urgencia en el Hospital Ventura Lloveras de Media Agua y después fue trasladado en código rojo al Hospital Rawson, lugar donde ahora se encuentra internado bajo observación.

Junto con él vino su compañero, también oriundo de Mendoza. Este fue el que contó a las autoridades cómo se produjo el accidente en el interior de la empresa Olivum, que queda ubicado a metros -al Sur- del Control San Carlos pero que está en el lado sanjuanino.

El caso de extrema gravedad ahora está siendo investigado por las autoridades sanjuaninas. El caso es muy reciente y se investigará a fondo para determinar si hubo responsabilidad de alguna persona o si solo se trató de algo fortuito.

El hecho recayó en manos de UFI Delitos Especiales.

Temas
Seguí leyendo

Pocito: salía de su casa con su camioneta haciendo marcha atrás y chocó con un motociclista

Violento choque entre una camioneta y un colectivo en Capital

Chimbas: policías estaban por entrar a su casa para allanarlo y se deshizo de un revólver

Atrapan a un salteño en el Control Bermejo con una camioneta de dudosa procedencia

Atrapan infraganti a un ladrón que entró a robar a un conocido local de Rawson

Sanjuanino, estando preso, fue juzgado por otro delito y se le sumó otra condena a su "mochila"

Atrapan a un ladrón que se robó una damajuana de vino en Caucete

Dos menores viajaban en moto y protagonizaron un fuerte choque en Caucete: terminaron con múltiples fracturas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
sanjuanino, estando preso, fue juzgado por otro delito y se le sumo otra condena a su mochila
No aprende más

Sanjuanino, estando preso, fue juzgado por otro delito y se le sumó otra condena a su "mochila"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen archivo
Impactante

Terrible accidente laboral en Sarmiento: un mendocino perdió una pierna tras cortársela con un cable

Radiografía del Valle Grande: el segundo barrio más grande de San Juan, terreno de disputas y el cimbronazo por el caso Emir video
Informe

Radiografía del Valle Grande: el segundo barrio más grande de San Juan, terreno de disputas y el cimbronazo por el caso Emir

El bar, ubicado en Urquiza y Córdoba. Foto: Leandro Porcel. video
Video

Lugares abandonados: de la movida nocturna de San Juan al desamparo

Hallaron sin vida a un anciano en Rawson: estaba con los pantalones bajos
Deceso

Hallaron sin vida a un anciano en Rawson: estaba con los pantalones bajos

Llegó el viento Zonda a San Juan: ráfagas de más de 100 km/h y cortes de luz en varios departamentos
Alerta

Llegó el viento Zonda a San Juan: ráfagas de más de 100 km/h y cortes de luz en varios departamentos

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Análisis

La realidad de la pediatría en San Juan y los motivos por los que hay cada vez menos profesionales

Por Celeste Roco Navea
Imagen archivo
Impactante

Terrible accidente laboral en Sarmiento: un mendocino perdió una pierna tras cortársela con un cable

Domingo de mucho sol: así estará el tiempo en San Juan
Agradable

Domingo de mucho sol: así estará el tiempo en San Juan

San Martín con la ilusión intacta: los elegidos por el Pipi para el clásico con el Tomba
La lista

San Martín con la ilusión intacta: los elegidos por el Pipi para el clásico con el Tomba

Pocito: salía de su casa con su camioneta haciendo marcha atrás y chocó con un motociclista
Cuidado

Pocito: salía de su casa con su camioneta haciendo marcha atrás y chocó con un motociclista