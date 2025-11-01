Terrible accidente laboral en Sarmiento: un mendocino perdió una pierna tras cortársela con un cable

Un hecho espeluznante ocurrió en la tarde de este sábado en Sarmiento. Un hombre oriundo de Rodeo de la Cruz de Mendoza sufrió un gravísimo accidente laboral. La primera información que fue brindada a Tiempo de San Juan, es que mientras el peón trabajaba se cortó un cable, y por la velocidad y violencia que llevaba, le provocó una herida gravísima en una de sus piernas.

Tribunales Pocito: amenazó con un arma a unas adolescentes que estaban buscando unos perros perdidos

Fuentes del caso confirmaron a este diario que el señor, identificado como Fabián Muñoz, de 56 años, perdió una pierna por este grave accidente. Muñoz en primera instancia fue atendido de urgencia en el Hospital Ventura Lloveras de Media Agua y después fue trasladado en código rojo al Hospital Rawson, lugar donde ahora se encuentra internado bajo observación.

Junto con él vino su compañero, también oriundo de Mendoza. Este fue el que contó a las autoridades cómo se produjo el accidente en el interior de la empresa Olivum, que queda ubicado a metros -al Sur- del Control San Carlos pero que está en el lado sanjuanino.

El caso de extrema gravedad ahora está siendo investigado por las autoridades sanjuaninas. El caso es muy reciente y se investigará a fondo para determinar si hubo responsabilidad de alguna persona o si solo se trató de algo fortuito.

El hecho recayó en manos de UFI Delitos Especiales.