Gritos y escándalo en una zona caliente del comercio rawsino por la detención de una mechera

Tremendo escándalo se armó este fin de semana en una zona caliente del comercio rawsino cuando una mechera fue descubierata y detenida por la Policía. Ocurrió en un negocio ubicado en Boulervard Sarmiento, Villa Krause, en hora pico, cuando muchos hacían sus compras.

Según informó la Policía, la dueña del negocio descubrió que una supuesta clienta le estaba robando y llamó a los uniformados mientrs retenía a la mujer. Cuando llegó el patrullero, la ladrona se resistió a la detención con empujones e insultos, lo que llamó la atención de otros compradores que aprovecharon para insultarla en medio del procedimiento policial.

En cuestión de minutos, la zona se llenó de curiosos que llegaron para ver lo ocurrido y se agolparon, dificultando aún más el trabajo de los policías que acudieron al llamado.

Finalemnte, la situación pudo ser controlada y la delincuente trasladada a los calabozos de la Comisaría 6ta, a disposición de la Unidad Fiscal en turno por el delito de robo y resistencia a la autoridad.