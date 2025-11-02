domingo 2 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Villa Krause

Gritos y escándalo en una zona caliente del comercio rawsino por la detención de una mechera

Un comercio de la calle Boulevard Sarmiento se llenó de curiosos y de "justicieros" que comenzaron a insultar a una ladrona que acababa de robar y ser detenida por la Policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
comercio de Rawson

Tremendo escándalo se armó este fin de semana en una zona caliente del comercio rawsino cuando una mechera fue descubierata y detenida por la Policía. Ocurrió en un negocio ubicado en Boulervard Sarmiento, Villa Krause, en hora pico, cuando muchos hacían sus compras.

Lee además
Tras la balacera, decenas de policías desplegaron un gran operativo en el barrio Nuevo Cuyo y los alrededores.
Enfrentamiento a tiros

Un adolescente y su tía fueron heridos a balazos en una disputa de familias en La Bebida
encontraron a la mujer que estaba desaparecida en san juan
San Juan Te Busca

Encontraron a la mujer que estaba desaparecida en San Juan

Según informó la Policía, la dueña del negocio descubrió que una supuesta clienta le estaba robando y llamó a los uniformados mientrs retenía a la mujer. Cuando llegó el patrullero, la ladrona se resistió a la detención con empujones e insultos, lo que llamó la atención de otros compradores que aprovecharon para insultarla en medio del procedimiento policial.

En cuestión de minutos, la zona se llenó de curiosos que llegaron para ver lo ocurrido y se agolparon, dificultando aún más el trabajo de los policías que acudieron al llamado.

Finalemnte, la situación pudo ser controlada y la delincuente trasladada a los calabozos de la Comisaría 6ta, a disposición de la Unidad Fiscal en turno por el delito de robo y resistencia a la autoridad.

Seguí leyendo

Quería rezar... pero terminó robando: detuvieron a un sanjuanino que quería llevarse hasta una Biblia

Una fiesta de Halloween terminó con una decena de autos radiados y un local clausurado en Rawson

Condenan al "Puchi" por cometer dos robos en Jáchal

Pocito: amenazó con un arma a unas adolescentes que estaban buscando unos perros perdidos

Terrible accidente laboral en Sarmiento: un mendocino perdió una pierna tras cortársela con un cable

Pocito: salía de su casa con su camioneta haciendo marcha atrás y chocó con un motociclista

Violento choque entre una camioneta y un colectivo en Capital

Chimbas: policías estaban por entrar a su casa para allanarlo y se deshizo de un revólver

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Gentileza: Diario de Cuyo. 
Este domingo

Una fiesta de Halloween terminó con una decena de autos radiados y un local clausurado en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen archivo
Impactante

Terrible accidente laboral en Sarmiento: un mendocino perdió una pierna tras cortársela con un cable

Gentileza: Diario de Cuyo. 
Este domingo

Una fiesta de Halloween terminó con una decena de autos radiados y un local clausurado en Rawson

Tras la balacera, decenas de policías desplegaron un gran operativo en el barrio Nuevo Cuyo y los alrededores.
Enfrentamiento a tiros

Un adolescente y su tía fueron heridos a balazos en una disputa de familias en La Bebida

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales video
El drone de Tiempo

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales

El caso Jonathan Bravo, el niño que apareció estrangulado dentro de una acequia en Villa Benavidez
Historias del Crimen

El caso Jonathan Bravo, el niño que apareció estrangulado dentro de una acequia en Villa Benavidez

Te Puede Interesar

San Martín, por la épica en el Gambarte
Enviados especiales

San Martín, por la épica en el Gambarte

Por Redacción Tiempo de San Juan
Video: la rotonda más famosa y con más vida de Rawson video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la rotonda más famosa y con más vida de Rawson

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales video
El drone de Tiempo

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales

Gritos y escándalo en una zona caliente del comercio rawsino por la detención de una mechera
Villa Krause

Gritos y escándalo en una zona caliente del comercio rawsino por la detención de una mechera

El piloto sanjuanino que hace vivir momentos imborrables: su avión, la mejor anécdota y la sorpresa por su juventud video
Video

El piloto sanjuanino que hace vivir momentos imborrables: su avión, la mejor anécdota y la sorpresa por su juventud