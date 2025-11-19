jueves 20 de noviembre 2025

Desaparición y misterio

Buscan a una mujer de 66 años que desapareció en Rawson

La Policía activó el protocolo San Juan Te Busca para dar con el paradero de Ángela Gregoria Zurbete, quien fue vista por última vez el martes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mujer desaparecida

Una familia sanjuanina vive horas de profunda preocupación tras la desaparición de Ángela Gregoria Zurbete, de 66 años. La mujer fue vista por última vez el martes 18 de noviembre y desde entonces no se sabe nada de su paradero.

Según informaron fuentes policiales, Zurbete mide aproximadamente 1,70 metros de altura, es de contextura delgada, tez blanca y ojos marrones. Su cabello es corto, lacio y de color rubio. Además, posee una mancha de nacimiento en uno de los ojos, de tonalidad marrón o rojiza, un rasgo distintivo que puede ayudar a reconocerla.

Al momento de desaparecer vestía pantalón largo de vestir bordo o marrón, remera azul de mangas cortas con perlas blancas en el cuello y zapatillas tipo panchitas negras con detalles grises.

Ante la denuncia de la familia, la Policía de San Juan activó el protocolo San Juan Te Busca, a fin de intensificar la búsqueda y recibir información que permita dar con la mujer.

Cualquier dato que ayude a encontrarla puede ser aportado de manera anónima llamando al 911.

