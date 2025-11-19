Buscan a una mujer de 66 años que desapareció en Rawson

Una familia sanjuanina vive horas de profunda preocupación tras la desaparición de Ángela Gregoria Zurbete , de 66 años. La mujer fue vista por última vez el martes 18 de noviembre y desde entonces no se sabe nada de su paradero.

Avanza la investigación La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia

Fraude virtual Llamaron a una abuela para "advertirle" por una estafa y eran embaucadores que le sacaron $11.000.000

Según informaron fuentes policiales, Zurbete mide aproximadamente 1,70 metros de altura , es de contextura delgada, tez blanca y ojos marrones . Su cabello es corto, lacio y de color rubio . Además, posee una mancha de nacimiento en uno de los ojos , de tonalidad marrón o rojiza, un rasgo distintivo que puede ayudar a reconocerla.

Al momento de desaparecer vestía pantalón largo de vestir bordo o marrón, remera azul de mangas cortas con perlas blancas en el cuello y zapatillas tipo panchitas negras con detalles grises.

Ante la denuncia de la familia, la Policía de San Juan activó el protocolo San Juan Te Busca, a fin de intensificar la búsqueda y recibir información que permita dar con la mujer.

Cualquier dato que ayude a encontrarla puede ser aportado de manera anónima llamando al 911.