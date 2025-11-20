Nuevamente, sortearán matrimonios emblemáticos en la Fiesta del Sol: cómo anotarse

Nuevamente, sortearán Matrimonios Emblemáticos en el espacio del Ministerio de Gobierno, en la Fiesta Nacional del Sol.

La Fiesta Nacional del Sol 2025 convoca una vez más a miles de sanjuaninos a celebrar la historia, los vínculos y la cultura que definen a la provincia. En este marco, el Ministerio de Gobierno tendrá una presencia activa a través de un espacio integral dedicado a la búsqueda de la identidad y la unión entre parejas, con la incorporación de un sorteo en el que se podrá acceder a matrimonios emblemáticos .

Tiempo pregunta La peor cita de tu vida: los sanjuaninos revelaron sus experiencias más insólitas

¡Es hoy! Fiesta Nacional del Sol 2025: la guía definitiva con todo lo que tenés que saber para ser parte del festejo

Durante esta edición, el Registro Civil ofrecerá la posibilidad de inscribir la Unión Convivencial. Este servicio permite registrar la unión de hecho entre dos personas mayores de edad que conviven de manera pública, estable y permanente, compartiendo un proyecto de vida en común.

Para acceder a la inscripción, las parejas deberán cumplir con los siguientes requisitos legales:

Ser mayores de 18 años desde el inicio de la convivencia;

Acreditar una convivencia continua no inferior a dos años;

Ser solteros/as, viudos/as o divorciados/as;

No estar unidos por vínculos de parentesco en línea de parentesco en línea recta en todos los grados, ni coletal hasta el segundo grado;

No tener registrada otra convivencia anterior vigente;

Dos testigos mayores de edad.

Además, será necesario presentar la siguiente documentación obligatoria:

DNI vigente y fotocopia de ambas personas convivientes.

DNI vigente y fotocopia de dos testigos.

Por otro lado, cada noche habrá un sorteo de matrimonio emblemático (en el lugar que los ganadores elijan y que estén dentro del listado permitido), también, por primera vez que realizarán uniones convivenciales. Asimismo, para acercarse a las raíces familiares, se podrán solicitar partidas de nacimiento y defunción de los seres queridos.

image

En el espacio de Matrimonios Emblemáticos, las parejas podrán inscribirse para participar del sorteo que permitirá celebrar su casamiento civil en lugares cargados de historia e identidad. Para registrarse, solo deberán consignar:

-Nombre de los contrayentes

-DNI

-Teléfonos de contacto

Los sorteos se realizarán a las 21:00 los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre, y a las 22:00 sábado. La documentación completa deberá presentarse posteriormente en el Registro Civil.

También, estará disponible la posibilidad de solicitar la carga digital de partidas personales, integrándolas al sistema CIDI para facilitar trámites posteriores.