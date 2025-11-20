jueves 20 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡A casarse!

Nuevamente, sortearán matrimonios emblemáticos en la Fiesta del Sol: cómo anotarse

Durante las tres noches de la celebración mayor de los sanjuaninos, el Ministerio de Gobierno tendrá un stand en la que las parejas podrán inscribirse. Mirá los requisitos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nuevamente, sortearán Matrimonios Emblemáticos en el espacio del Ministerio de Gobierno, en la Fiesta Nacional del Sol.

Nuevamente, sortearán Matrimonios Emblemáticos en el espacio del Ministerio de Gobierno, en la Fiesta Nacional del Sol.

La Fiesta Nacional del Sol 2025 convoca una vez más a miles de sanjuaninos a celebrar la historia, los vínculos y la cultura que definen a la provincia. En este marco, el Ministerio de Gobierno tendrá una presencia activa a través de un espacio integral dedicado a la búsqueda de la identidad y la unión entre parejas, con la incorporación de un sorteo en el que se podrá acceder a matrimonios emblemáticos.

Lee además
En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
¡Es hoy!

Fiesta Nacional del Sol 2025: la guía definitiva con todo lo que tenés que saber para ser parte del festejo
la peor cita de tu vida: los sanjuaninos revelaron sus experiencias mas insolitas video
Tiempo pregunta

La peor cita de tu vida: los sanjuaninos revelaron sus experiencias más insólitas

Durante esta edición, el Registro Civil ofrecerá la posibilidad de inscribir la Unión Convivencial. Este servicio permite registrar la unión de hecho entre dos personas mayores de edad que conviven de manera pública, estable y permanente, compartiendo un proyecto de vida en común.

Para acceder a la inscripción, las parejas deberán cumplir con los siguientes requisitos legales:

  • Ser mayores de 18 años desde el inicio de la convivencia;
  • Acreditar una convivencia continua no inferior a dos años;
  • Ser solteros/as, viudos/as o divorciados/as;
  • No estar unidos por vínculos de parentesco en línea de parentesco en línea recta en todos los grados, ni coletal hasta el segundo grado;
  • No tener registrada otra convivencia anterior vigente;
  • Dos testigos mayores de edad.

Además, será necesario presentar la siguiente documentación obligatoria:

  • DNI vigente y fotocopia de ambas personas convivientes.
  • DNI vigente y fotocopia de dos testigos.

Por otro lado, cada noche habrá un sorteo de matrimonio emblemático (en el lugar que los ganadores elijan y que estén dentro del listado permitido), también, por primera vez que realizarán uniones convivenciales. Asimismo, para acercarse a las raíces familiares, se podrán solicitar partidas de nacimiento y defunción de los seres queridos.

image

En el espacio de Matrimonios Emblemáticos, las parejas podrán inscribirse para participar del sorteo que permitirá celebrar su casamiento civil en lugares cargados de historia e identidad. Para registrarse, solo deberán consignar:

-Nombre de los contrayentes

-DNI

-Teléfonos de contacto

Los sorteos se realizarán a las 21:00 los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre, y a las 22:00 sábado. La documentación completa deberá presentarse posteriormente en el Registro Civil.

También, estará disponible la posibilidad de solicitar la carga digital de partidas personales, integrándolas al sistema CIDI para facilitar trámites posteriores.

Temas
Seguí leyendo

Viví la Fiesta del Sol con Tiempo de San Juan, en un streaming desde el corazón del predio

Beltrán Briones, mano a mano con Tiempo: "San Juan es la ciudad del futuro"

¡No los tires a la basura! Salud recolectará antibióticos vencidos en la FNS

FNS FORUM: Banco San Juan tiende puentes y propone opciones de financiamiento para potenciar proyectos mineros

Tras el viral, Gregorio2627 pidió disculpas y alertó sobre los peligros de meterse a la fuente de la Plaza 25 de Mayo

Histórico convenio en la industria minera: acordaron licencias por nacimiento de 120 días para madres y 15 días para padres

La noche del cuarteto, agotada para el primer día de la Fiesta Nacional del Sol 2025

Los rescatistas chilenos descartan encontrar con vida al sanjuanino Alejandro Cabrera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la peor cita de tu vida: los sanjuaninos revelaron sus experiencias mas insolitas video
Tiempo pregunta

La peor cita de tu vida: los sanjuaninos revelaron sus experiencias más insólitas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia
Avanza la investigación

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia

De Narváez, al lado de Sergio Massa.
¡Una ganga!

Un famoso multimillonario ofreció más de $1.400.000.000.000 para quedarse con un supermercado con sede en San Juan

Trabajadoras sexuales en el centro de San Juan (Imagen archivo Tiempo de San Juan).
Escenario

En San Juan la crisis económica disparó la oferta de trabajo sexual pero los clientes son menos y piden promos

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión
Juicio abreviado

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

Te Puede Interesar

Fabián Martín seguirá siendo vicegobernador y asumirá como diputado Carlos Jaime.
Movida

Fabián Martín seguirá en la vicegobernación y asumirá como diputado Carlos Jaime

Por Redacción Tiempo de San Juan
En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025. video
¡Es hoy!

Fiesta Nacional del Sol 2025: la guía definitiva con todo lo que tenés que saber para ser parte del festejo

Un motociclista terminó fracturado tras ser embestido por un colectivo en Rawson
Otra vez

Un motociclista terminó fracturado tras ser embestido por un colectivo en Rawson

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Llamaron a una abuela para "advertirle" por una estafa y eran embaucadores que le sacaron $11.000.000

Qué día de la semana se espera una máxima de 27° y cielo despejado en San Juan
Clima

San Juan espera un jueves de calor intenso y viento que trae alerta