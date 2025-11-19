¡No los tires a la basura! Salud recolectará antibióticos vencidos en la FNS

En el marco de la Fiesta Nacional del Sol , el Ministerio de Salud de San Juan instalará un punto de recolección de antibióticos vencidos el jueves 20 de noviembre en su stand del evento, como parte de la campaña de Uso Responsable de Antimicrobianos . La iniciativa busca que la comunidad se deshaga de medicamentos caducados o en desuso, garantizando su disposición segura y evitando riesgos para la salud y el medio ambiente.

Pronóstico Un especialista local desdramatiza: qué espera que pase con el viento para la Fiesta Nacional del Sol

¡No va más! La noche del cuarteto, agotada para el primer día de la Fiesta Nacional del Sol 2025

Además de la recolección de medicamentos, la campaña incluye acciones de concientización sobre la resistencia a los antimicrobianos (RAM) y el uso adecuado de antibióticos . Entre las actividades se destacan el cubo didáctico y la caja pedagógica de higiene de manos , diseñadas para enseñar técnicas correctas de lavado de manos y prevenir la propagación de infecciones.

image

Con estas acciones, el Ministerio de Salud refuerza su compromiso con la promoción de hábitos saludables y el cuidado integral del bienestar físico y emocional de la población.

Puntos fijos de recolección en la provincia

Zona Sanitaria I

C.S. Dr. Alfonso Barassi – Capital

Zona Sanitaria II

Hospital Dr. César Aguilar – Caucete

Hospital 25 de Mayo – 25 de Mayo

Hospital Dra. Stella Molina – San Martín

Hospital Dr. Rizo Esparza – Angaco

Hospital Dr. Alejandro Albarracín – Valle Fértil

Zona Sanitaria III

Hospital Dr. José Giordano – Albardón

Hospital San Roque – Jáchal

Hospital Tomás Perón – Iglesia

Zona Sanitaria IV

Hospital General Dra. Julieta Lanteri – Rivadavia

Hospital Barreal – Calingasta

Hospital Aldo Cantoni – Calingasta

Zona Sanitaria V

Hospital Dr. Federico Cantoni – Pocito

Hospital Dr. Ventura Lloveras – Sarmiento

Centro de Adiestramiento René Favaloro

La campaña busca involucrar a toda la comunidad en prácticas responsables de consumo y eliminación de antibióticos, reforzando la importancia de la prevención de RAM y la salud pública.