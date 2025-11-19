miércoles 19 de noviembre 2025

Prevención

¡No los tires a la basura! Salud recolectará antibióticos vencidos en la FNS

La campaña busca prevenir la resistencia a los antimicrobianos y promover hábitos de higiene y cuidado de la salud a través de actividades educativas y lúdicas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En el marco de la Fiesta Nacional del Sol, el Ministerio de Salud de San Juan instalará un punto de recolección de antibióticos vencidos el jueves 20 de noviembre en su stand del evento, como parte de la campaña de Uso Responsable de Antimicrobianos. La iniciativa busca que la comunidad se deshaga de medicamentos caducados o en desuso, garantizando su disposición segura y evitando riesgos para la salud y el medio ambiente.

Además de la recolección de medicamentos, la campaña incluye acciones de concientización sobre la resistencia a los antimicrobianos (RAM) y el uso adecuado de antibióticos. Entre las actividades se destacan el cubo didáctico y la caja pedagógica de higiene de manos, diseñadas para enseñar técnicas correctas de lavado de manos y prevenir la propagación de infecciones.

image

Con estas acciones, el Ministerio de Salud refuerza su compromiso con la promoción de hábitos saludables y el cuidado integral del bienestar físico y emocional de la población.

Puntos fijos de recolección en la provincia

Zona Sanitaria I

  • C.S. Dr. Alfonso Barassi – Capital

Zona Sanitaria II

  • Hospital Dr. César Aguilar – Caucete

  • Hospital 25 de Mayo – 25 de Mayo

  • Hospital Dra. Stella Molina – San Martín

  • Hospital Dr. Rizo Esparza – Angaco

  • Hospital Dr. Alejandro Albarracín – Valle Fértil

Zona Sanitaria III

  • Hospital Dr. José Giordano – Albardón

  • Hospital San Roque – Jáchal

  • Hospital Tomás Perón – Iglesia

Zona Sanitaria IV

  • Hospital General Dra. Julieta Lanteri – Rivadavia

  • Hospital Barreal – Calingasta

  • Hospital Aldo Cantoni – Calingasta

Zona Sanitaria V

  • Hospital Dr. Federico Cantoni – Pocito

  • Hospital Dr. Ventura Lloveras – Sarmiento

  • Centro de Adiestramiento René Favaloro

La campaña busca involucrar a toda la comunidad en prácticas responsables de consumo y eliminación de antibióticos, reforzando la importancia de la prevención de RAM y la salud pública.

