¡No los tires a la basura! Salud recolectará antibióticos vencidos en la FNS

En el marco de la Fiesta Nacional del Sol, el Ministerio de Salud de San Juan instalará un punto de recolección de antibióticos vencidos el jueves 20 de noviembre en su stand del evento, como parte de la campaña de Uso Responsable de Antimicrobianos. La iniciativa busca que la comunidad se deshaga de medicamentos caducados o en desuso, garantizando su disposición segura y evitando riesgos para la salud y el medio ambiente.
Además de la recolección de medicamentos, la campaña incluye acciones de concientización sobre la resistencia a los antimicrobianos (RAM) y el uso adecuado de antibióticos. Entre las actividades se destacan el cubo didáctico y la caja pedagógica de higiene de manos, diseñadas para enseñar técnicas correctas de lavado de manos y prevenir la propagación de infecciones.
Con estas acciones, el Ministerio de Salud refuerza su compromiso con la promoción de hábitos saludables y el cuidado integral del bienestar físico y emocional de la población.
Puntos fijos de recolección en la provincia
Zona Sanitaria I
C.S. Dr. Alfonso Barassi – Capital
Zona Sanitaria II
Hospital Dr. César Aguilar – Caucete
Hospital 25 de Mayo – 25 de Mayo
Hospital Dra. Stella Molina – San Martín
Hospital Dr. Rizo Esparza – Angaco
Hospital Dr. Alejandro Albarracín – Valle Fértil
Zona Sanitaria III
Hospital Dr. José Giordano – Albardón
Hospital San Roque – Jáchal
Hospital Tomás Perón – Iglesia
Zona Sanitaria IV
Hospital General Dra. Julieta Lanteri – Rivadavia
Hospital Barreal – Calingasta
Hospital Aldo Cantoni – Calingasta
Zona Sanitaria V
Hospital Dr. Federico Cantoni – Pocito
Hospital Dr. Ventura Lloveras – Sarmiento
Centro de Adiestramiento René Favaloro
La campaña busca involucrar a toda la comunidad en prácticas responsables de consumo y eliminación de antibióticos, reforzando la importancia de la prevención de RAM y la salud pública.