miércoles 22 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Celebra 95 años

Cristina Kirchner a Estela de Carlotto en su cumple: "Es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país"

La activista por los Derechos Humanos cumple 95 años y visitó a la expresidenta de la Nación en el departamento donde cumple su condena por la Causa Vialidad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cristina Kirchner y Estela de Carlotto, en un acto&nbsp;

Cristina Kirchner y Estela de Carlotto, en un acto 

La celebración de los 95 años de Estela de Carlotto reunió gestos de reconocimiento y afecto en el ámbito político argentino. Entre los saludos destacados, la expresidenta de la Nación Cristina Kirchner compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que resaltó la trayectoria y el impacto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Lee además
sturzenegger: anuncio que se viene el belgrano cargas para san juan y aseguro mas dialogo con los gobernadores
EXCLUSIVO

Sturzenegger: anunció que se viene el Belgrano Cargas para San Juan y aseguró más diálogo con los gobernadores
el gobierno de javier milei restituyo pensiones por discapacidad que habian sido suspendidas
Medida tomada

El Gobierno de Javier Milei restituyó pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

En su publicación, Kirchner confirmó que la activista por los derechos humanos la visitó en San José 1111, donde actualmente cumple la condena por la Causa Vialidad. Y subrayó “la serenidad y calidez” que la caracterizan, cualidades que siempre le llamaron “la atención”.

A su vez, la también exvicepresidenta nacional enfatizó la capacidad de Estela de Carlotto para convertir el dolor personal en una labor colectiva orientada a la reparación social: “Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora”.

Además, definió a la homenajeada como una figura fundamental en la historia argentina y afirmó: “Sin lugar a dudas, Estela es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país”.

El mensaje concluyó con un saludo afectuoso: “Feliz cumpleaños… Estela de Carlotto”.

A finales del mes pasado, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo recibió el alta médica, luego de haber sido internada en una clínica privada de La Plata tras sufrir un cuadro de intoxicación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1980967406651445651&partner=&hide_thread=false

El lunes 29 de septiembre por la noche se produjo el episodio que motivó la atención médica de la histórica referente de los derechos humanos, tras presentar vómitos y fiebre, según informaron fuentes de la institución que lidera, citadas por El Día de La Plata. Voceros señalaron que los médicos lograron estabilizar su cuadro con rapidez y descartaron complicaciones.

“Comunicamos que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ya se encuentra en buen estado de salud en su casa luego de una breve internación por un cuadro de intoxicación. Agradecemos a todos y todas las expresiones de afecto y preocupación”, habían informado en un comunicado desde la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

Menos de tres meses atrás, su historia también generó repercusiones públicas al cumplirse 11 años de la restitución de la identidad de su nieto, Ignacio Montoya Carlotto, tras 36 años de búsqueda.

El 5 de agosto de 2014, luego de más de tres décadas de investigación, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo recibió la noticia de que el joven interesado en conocer su origen era el nieto al que había buscado durante décadas.

Ignacio nació el 26 de junio de 1978 en un centro clandestino de detención, mientras su madre, Laura Carlotto, se encontraba secuestrada desde siete meses antes. Su padre, Walmir Montoya, había sido capturado en noviembre de 1977. Laura, estudiante de Historia de la Universidad de La Plata, fue asesinada el 25 de agosto de 1978. Su cuerpo, que mostró signos de tortura y presentaba un disparo en la cabeza, fue hallado poco después. Tenía 23 años y testimonios de sobrevivientes señalaron que Laura pudo sostener a su hijo durante algunas horas en el Hospital Militar de Buenos Aires antes de serle arrebatado.

Desde el inicio, Estela de Carlotto supo del embarazo de su hija gracias a compañeros de militancia y emprendió la búsqueda de su nieto. Junto a otras mujeres en situación similar, fundó Abuelas de Plaza de Mayo y visitó juzgados, hospitales, iglesias y consulados, y dialogó con presidentes, jueces y científicos. Ese esfuerzo propició la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, herramienta clave en la restitución de identidades, que permitió hasta hoy la recuperación de 140 nietos.

Temas
Seguí leyendo

Cómo funcionará la Red Tulum este domingo de elecciones en San Juan

El show de Sturzenegger, el ministro estrella de Milei, en San Juan: las cinco perlitas que nadie vio

Radiografía de 20 años de elecciones intermedias en San Juan: resultados, pistas que no todos supieron leer y sus protagonistas

Diputados: la Comisión Investigadora de la estafa Libra aprobó convocar a Javier Milei a dar explicaciones

La detención del concejal electo acusado de dispararle a su pareja tensó la interna libertaria

Milei pasó por Córdoba a apoyar a sus candidatos: "Nunca dije que iba a ser fácil"

Tras el fallo judicial, el gobierno adelantó que no publicará los resultados de la elección por distrito

Funcionarios de Sturzenegger avisaron que se viene la Ley Bases 2

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el show de sturzenegger, el ministro estrella de milei, en san juan: las cinco perlitas que nadie vio
En plena campaña

El show de Sturzenegger, el ministro estrella de Milei, en San Juan: las cinco perlitas que nadie vio

Por Ana Paula Gremoliche

Las Más Leídas

Eduardo Rubén Oro: A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese
Sin filtro

Eduardo Rubén Oro: "A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese"

La detención del sujeto que le robó el teléfono a un joven que caminaba hacia un gimnasio en Rawson.
En Rawson

Apareció el video de la detención de uno de los sujetos que le robó el celular al joven que iba al gimnasio

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole he matado a tu madre: condenado a 10 años de cárcel
Tentativa de femicidio

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole "he matado a tu madre": condenado a 10 años de cárcel

Caso Raúl Tellechea: absuelven a todos los acusados por desaparición forzada
Por unanimidad

Caso Raúl Tellechea: absuelven a todos los acusados por desaparición forzada

Un ladrón con pocas luces: ofrecía en el centro una notebook robada y se la terminó ofertando a policías
Impensado

Un ladrón con pocas luces: ofrecía en el centro una notebook robada y se la terminó ofertando a policías

Te Puede Interesar

Sturzenegger: anunció que se viene el Belgrano Cargas para San Juan y aseguró más diálogo con los gobernadores
EXCLUSIVO

Sturzenegger: anunció que se viene el Belgrano Cargas para San Juan y aseguró más diálogo con los gobernadores

Por Natalia Caballero
La impermeabilización del Canal Colonia Fiscal, clave para el Sur de San Juan, alcanzó el 65% de avance en Sarmiento.
En Sarmiento

Mirá cómo avanza en San Juan una obra crucial para garantizar el agua a zonas productivas del Sur

Seguirá tras las rejas el joven pocitano acusado de compartir videos de pornografía infantil
Judiciales

Seguirá tras las rejas el joven pocitano acusado de compartir videos de pornografía infantil

Radiografía de 20 años de elecciones intermedias en San Juan: resultados, pistas que no todos supieron leer y sus protagonistas
Informe especial

Radiografía de 20 años de elecciones intermedias en San Juan: resultados, pistas que no todos supieron leer y sus protagonistas

Benja, el niño sanjuanino que compartió el emocionante momento que vivió tras su última quimio.
Historia de fortaleza

La emoción de todo un pueblo sanjuanino por la valentía de Benjamín y su última quimio