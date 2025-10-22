Luis Caputo: "El voto que no es K y que no va a La Libertad Avanza es un voto perdido"

A cinco días de las elecciones, y en medio de la tensión financiera, el ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró que “un voto no kirchnerista que no va a La Libertad Avanza (LLA) es un voto perdido” y que le da “lástima por los argentinos”, ya que el resto del mundo está mirando estas elecciones para realizar inversiones.

“ Me di vuelta en esto, no le daba tanta importancia a estas elecciones de medio termino. Hoy creo que son más importantes que las presidenciales de 2027 . Miren lo que le estoy diciendo”, afirmó porque en ese momento podría llegar a haber una alternativa razonable por parte de los gobernadores.

Y las definió como una revalidación del curso que permitiría el ingreso de inversiones que no nos imaginamos, muchas de las cuales ya se han anunciado por la suma total de USD 80.000 millones para los próximos cuatro años.

A su vez, sostuvo que no va a pasar nada con el esquema de bandas después del domingo, independientemente del resultado. “Si hoy tuvieras un tipo de cambio atrasado, no podríamos tener récord de exportaciones. ¿Dónde quedaron todos los que nos achacaban el tipo de cambio real bilateral histórico?. Cuando estaba por debajo de la salida del cepo del de (Mauricio) Macri, achacaron ahí. Hoy que está 15% arriba que la salida de Macri y no lo muestran más", afirmó y destacó que es de $2.280.

Así, aseguró que no hay ninguna razón que justifique un cambio, aunque reconoció que la gente compra lo que puede de dólares porque cree que no van a continuar las bandas y que en la televisión es lo único de lo que se habla.

Las declaraciones se dieron durante su participación en la Bolsa de Comercio de Córdoba en el Ciclo de Coyuntura en su 125° aniversario en medio de la incertidumbre. Reiteró así lo que dijo esta mañana, en una publicación en la red social X, en la que insistió en que no va a haber modificaciones en el régimen cambiario después del domingo.

En cuanto a las reservas, y los cuestionamientos por la no compra hasta que no toque el piso de la banda, sostuvo que heredaron negativas por USD 11.500 millones y hoy son positivas por USD 5.000 millones, lo que significa una recomposición en netas por USD 16.500 millones.

“Vos me decís que no pudieron retener tantas, obvio esa parte es cierta porque decidimos pagar todas las deudas. Acordate que todos nos recomendaban defaultear, Plan Bonex. Nosotros respetamos todos los contratos, todas las deudas, vamos a seguir pagando todas las deudas”, deslizó.

Y si bien remarcó que después de la salida del cepo compraron mucho, no pudieron hacerlo después porque en un mercado que es chico ellos mismos lo subirían al techo de la banda. “Tenes que hacerlo con muñeca, llevándolo para que la cosa sea más o menos razonable”, puntualizó, pero que en los últimos tres meses se debió al ataque feroz de la oposición que generó una caída en la demanda de pesos.

La macro versus la micro

“Hay una conexión obvia entre la macro y la micro. La primera tarea que teníamos en nuestro mandato es poner la macro en orden porque si no está en orden, no podés apuntar a tener un crecimiento sostenido. Y la inversión no viene, si no tenes una macro ordenada”, afirmó.

“Los empresarios no están consustanciados con las políticas liberales, la apertura económica, el superávit fiscal firme que es el corazón de este plan que esta aplicando el ministro Caputo”, aseguró el presidente de la BCC, Manuel Tagle.

Y sostuvo que lo otro son “actitudes que se esfuman” como el “plan platita” del ex ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, o los estímulos económicos de un sector público deficitario que generan un bloqueo a la capacidad productiva de un país.

“Nosotros insistimos mucho en la macroeconómica, que están logrando ordenarla, es también la plataforma fundamental para conseguir que un plan económico comience a dar resultado (...). La micro viene por añadidura”, sostuvo Tagle y destacó que hay mucha resistencia allí para que las ideas liberales tengan éxito.

“Los empresarios tienen que saber que se tiene que acabar la economía de privilegio, de protecciones excesivas, de subsidios. En donde a veces a muchos sectores les iba muy bien y a otros muy mal y generaba un proceso de desigualdad social que era alarmante. Eso se tiene que terminar con la apertura económica”, marcó. En esa línea marcó las negociaciones y el apoyo de Estados Unidos como un “hecho inédito” en donde Bausili y Caputo tuvieron un rol clave.

Tensión financiera

Ayer, el Banco Central (BCRA) se vio obligado a vender USD 45,5 millones luego de que el dólar mayorista tocará el techo de la banda ($1.490,5). Lo que no sucedía desde la semana posterior a la elección en la provincia de Buenos Aires donde en tres jornadas se perdieron USD 1.110 millones.

Un escenario que el presidente del BCRA, Santiago Bausili, definió como extremo y que se repite cada dos años frente a las elecciones, luego de que en 2019 la Argentina tuviera que recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI). “Hemos calculado que la demanda de cobertura en los últimos tres meses es equivalente a más de 40 puntos porcentuales de M2, que es la circulación monetaria, lo cual es una cantidad desproporcionada. Y el único que puede proveer ese tipo de cobertura es el Gobierno”, comentó Bausili en Washington.

Este miércoles el dólar mayorista para la venta se encuentra en $1.490,50, pero el techo de la banda ya esta en $1.491,56, por lo que la expectativa estará en si hoy el BCRA vuelve a vender reservas o hay intervenciones por parte del Tesoro de Estados Unidos para que ello no suceda.

