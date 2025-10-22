miércoles 22 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medida tomada

El Gobierno de Javier Milei restituyó pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

El Poder Ejecutivo anunció la restitución de las pensiones de discapacidad que habían sido suspendidas luego de que se detectaran posibles irregularidades. La medida fue tomada luego de un fallo judicial de alcance nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), restableció este miércoles las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas, que habían sido suspendidas durante procesos de auditoría. De este modo, el organismo cumplió con la medida cautelar judicial dictada por el Juzgado Federal de Catamarca N.º 2 que ordenaba que se restituya la prestación económica.

Lee además
javier milei cumple 55 anos: festejo intimo en olivos, saludos en redes sociales y la mira puesta en las urnas
Celebración presidencial

Javier Milei cumple 55 años: festejo íntimo en Olivos, saludos en redes sociales y la mira puesta en las urnas
javier milei confirmo que reorganizara su gabinete, luego de las elecciones
Oficial

Javier Milei confirmó que reorganizará su gabinete, luego de las elecciones

La medida fue confirmada esta madrugada mediante la publicación de la Resolución 12621/2025 en el Boletín Oficial. “Restablécese las suspensiones de los beneficios de las personas identificadas en el Anexo I, que forma parte de la presente, en cumplimiento de la medida cautelar dictada en el marco de la causa “DEFENSOR DEL PUEBLO Y OTRO c/ ANDIS s/ACCION DE AMPARO LEY 16986 C/CAUTELAR”, Expte. N° FTU 13578/2025,y reanúdese los pagos correspondientes a partir del período mensual en que fueran dispuestas las suspensiones”, indica el documento.

En ese sentido, la decisión judicial consideró que las suspensiones afectaron de manera uniforme a miles de personas en todo el territorio nacional. Ante esto, establece que, hasta que se dicte una sentencia definitiva, el organismo deberá abstenerse de continuar con las auditorías que llevaron a las bajas por distintas irregularidades detectadas o disponer nuevas suspensiones de pensiones.

En tanto, la normativa establece que se reanudan los pagos desde el mes en que se habían suspendido y se también se instruye a la Dirección correspondiente a notificar a los beneficiarios y a la ANSES para reactivar los pagos correspondientes.

Además, en la disposición, se especifica que se suspenderán todas las auditorías de pensiones por invalidez laboral mientras siga vigente la medida judicial y el gasto se cubrirá con el presupuesto asignado al ejercicio corriente.

Por último, cabe destacar que a principios de octubre, el gobierno había anunciado la restitución de las pensiones por discapacidad en Formosa luego de otro fallo judicial adverso.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Legislativas: el PJ de San Juan cruza los dedos para que la Justicia no le permita a Milei difundir votos nacionales sino por distrito

Javier Milei: "Si no podemos salir al mercado, haremos los pagos de deuda de 2026 con el swap"

Afirman que Werthein le advertió a Milei que renunciará si Santiago Caputo entra al gabinete

"¡Están luchando por su vida!": Donald Trump sacude a Javier Milei con un brutal diagnóstico sobre Argentina

Javier Milei, en su visita a Santiago del Estero, volvió a criticar al kirchnerismo

La Libertad Avanza cerrará su campaña nacional en Rosario

La UNSJ volvió a hablar sobre el radiotelescopio chino, con dardos al gobierno de Milei por la "evidente injerencia de intereses extranjeros"

Milei sobre la posibilidad de que Santiago Caputo integre el Gabinete y, ¿para cuándo prevé inflación cero?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el show de sturzenegger, el ministro estrella de milei, en san juan: las cinco perlitas que nadie vio
En plena campaña

El show de Sturzenegger, el ministro estrella de Milei, en San Juan: las cinco perlitas que nadie vio

Por Ana Paula Gremoliche

Las Más Leídas

Eduardo Rubén Oro: A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese
Sin filtro

Eduardo Rubén Oro: "A mí no me importa lo que pasó con Raúl, delincuente ese"

La detención del sujeto que le robó el teléfono a un joven que caminaba hacia un gimnasio en Rawson.
En Rawson

Apareció el video de la detención de uno de los sujetos que le robó el celular al joven que iba al gimnasio

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole he matado a tu madre: condenado a 10 años de cárcel
Tentativa de femicidio

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole "he matado a tu madre": condenado a 10 años de cárcel

Caso Raúl Tellechea: absuelven a todos los acusados por desaparición forzada
Por unanimidad

Caso Raúl Tellechea: absuelven a todos los acusados por desaparición forzada

Un ladrón con pocas luces: ofrecía en el centro una notebook robada y se la terminó ofertando a policías
Impensado

Un ladrón con pocas luces: ofrecía en el centro una notebook robada y se la terminó ofertando a policías

Te Puede Interesar

Sturzenegger para Tiempo: anunció que se viene el Belgrano Cargas para San Juan y aseguró más diálogo con los gobernadores video
EXCLUSIVO

Sturzenegger para Tiempo: anunció que se viene el Belgrano Cargas para San Juan y aseguró más diálogo con los gobernadores

Por Natalia Caballero
La impermeabilización del Canal Colonia Fiscal, clave para el Sur de San Juan, alcanzó el 65% de avance en Sarmiento.
En Sarmiento

Mirá cómo avanza en San Juan una obra crucial para garantizar el agua a zonas productivas del Sur

Seguirá tras las rejas el joven pocitano acusado de compartir videos de pornografía infantil
Judiciales

Seguirá tras las rejas el joven pocitano acusado de compartir videos de pornografía infantil

Radiografía de 20 años de elecciones intermedias en San Juan: resultados, pistas que no todos supieron leer y sus protagonistas
Informe especial

Radiografía de 20 años de elecciones intermedias en San Juan: resultados, pistas que no todos supieron leer y sus protagonistas

Benja, el niño sanjuanino que compartió el emocionante momento que vivió tras su última quimio.
Historia de fortaleza

La emoción de todo un pueblo sanjuanino por la valentía de Benjamín y su última quimio