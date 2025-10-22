El Gobierno de Javier Milei restituyó pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS ), restableció este miércoles las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas , que habían sido suspendidas durante procesos de auditoría. De este modo, el organismo cumplió con la medida cautelar judicial dictada por el Juzgado Federal de Catamarca N.º 2 que ordenaba que se restituya la prestación económica.

La medida fue confirmada esta madrugada mediante la publicación de la Resolución 12621/2025 en el Boletín Oficial. “Restablécese las suspensiones de los beneficios de las personas identificadas en el Anexo I, que forma parte de la presente, en cumplimiento de la medida cautelar dictada en el marco de la causa “DEFENSOR DEL PUEBLO Y OTRO c/ ANDIS s/ACCION DE AMPARO LEY 16986 C/CAUTELAR”, Expte. N° FTU 13578/2025,y reanúdese los pagos correspondientes a partir del período mensual en que fueran dispuestas las suspensiones”, indica el documento.

En ese sentido, la decisión judicial consideró que las suspensiones afectaron de manera uniforme a miles de personas en todo el territorio nacional. Ante esto, establece que, hasta que se dicte una sentencia definitiva, el organismo deberá abstenerse de continuar con las auditorías que llevaron a las bajas por distintas irregularidades detectadas o disponer nuevas suspensiones de pensiones.

En tanto, la normativa establece que se reanudan los pagos desde el mes en que se habían suspendido y se también se instruye a la Dirección correspondiente a notificar a los beneficiarios y a la ANSES para reactivar los pagos correspondientes.

Además, en la disposición, se especifica que se suspenderán todas las auditorías de pensiones por invalidez laboral mientras siga vigente la medida judicial y el gasto se cubrirá con el presupuesto asignado al ejercicio corriente.

Por último, cabe destacar que a principios de octubre, el gobierno había anunciado la restitución de las pensiones por discapacidad en Formosa luego de otro fallo judicial adverso.

FUENTE: Crónica