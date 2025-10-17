La Libertad Avanza cerrará su campaña nacional en Rosario

El Gobierno reunió a la mesa de campaña y definió la estrategia para la última semana antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. El Ejecutivo hará un llamado al voto en las últimas recorridas por las provincias de Javier Milei, ministros y candidatos. En Nación consideran que hay parte de su electorado que duda en ir a votar.

“Vamos a dedicarle gran parte de lo discursivo para motivar a los más jóvenes a que vayan a votar”, expresan en el oficialismo. En la Casa Rosada le atribuyen la derrota en la provincia de Buenos Aires por 14 puntos frente al kirchnerismo a que gran parte de sus votantes no participaron de la elección.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el encuentro de hoy junto al asesor presidencial Santiago Caputo y los equipos de comunicación de ambos. Comenzó a las 15, duró más de una hora y se realizó en el salón de la Ciencia de Balcarce 50. Estuvo también presente la coordinadora de los jefes provinciales de La Libertad AVanza, Pilar Ramírez.

La mesa electoral evalúa bajar la presencia del jefe de Estado en el cierre de la campaña bonaerense en el municipio de Ezeiza. Desembarcará este sábado en Santiago del Estero y en Tucumán y luego viajará la semana que viene a Córdoba. El último acto se realizará en la ciudad de Rosario.

El Gobierno sostiene que está en un empate técnico con el kirchnerismo y asegura que ambas fuerzas se ubican cerca de los treinta y cinco puntos a nivel nacional, según las últimas encuestas que recibieron. En Nación manifiestan que la diferencia con Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires es de diez puntos.

En el Ejecutivo remarcan como un “escenario perfecto” lograr una victoria por uno o dos puntos de diferencia sobre la oposición. Es por eso que el oficialismo trabaja sobre una línea discursiva enfocada en el crecimiento de bancas de LLA en el Congreso para dar muestras de gobernabilidad a los mercados el lunes 27 de octubre.

La mesa electoral de la Casa Rosada proyecta un crecimiento mayor a las setenta bancas libertarias y menor a las ochenta y reconoce que deberá negociar con la oposición dialogusita para llegar a los 129 votos en la Cámara Baja para sancionar leyes. En Balcarce 50 ponen el foco sobre la posibilidad de impulsar las reformas laboral y tributaria.

La mesa chica del presidente busca además dar muestras de control político a los Estados Unidos para avanzar con la ayuda financiera que coordina el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. En varios despachos oficiales admiten que corren en el segundo lugar en las provincias con mayor cantidad de electores: Buenos Aires con 13.300.000, Córdoba con 3.100.000 y Santa Fe con 2.800.000.