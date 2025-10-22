Nancy Pazos se cansó de Mariana Brey, y la denunciará: "Voy por todo"

Nancy Pazos confirmó que iniciaría acciones legales contra Mariana Brey por los fuertes cruces que protagonizaron al aire en el panel de A la Barbarossa y adelantó que iría hasta las últimas instancias.

En diálogo con un móvil de Intrusos (América TV), la periodista aclaró que no se trata únicamente de una carta de documento, sino de " una presentación judicial".

Al ser consultada sobre que busca lograr con la denuncia, explicó: “No tengo idea. Pero lo concreto es que creo que se piden un par de medidas, una al canal. Como es una demanda penal, la Justicia porteña creo que llamó a una especie de mediación o algo por el estilo, pero falta para todo eso”.

A pesar de continuar trabajando juntas en el ciclo que conduce Georgina Barbarossa, la periodista dijo que no dará brazo a torcer en la denuncia: "Nunca me pidió disculpas. Y me acusó de un delito. Es grave”.

A su vez, explicó que inicio la denuncia para marcar un precedente en la comunicación: “Me parece que le viene bien a ella y a todos los que son comunicadores: no se puede agraviar de esa manera a una persona. Dejaron de hablar de espectáculo y están hablando de política. Bueno, tiene un peso. Yo soy una periodista de política hace 38 años. A mí no me pueden decir gratuitamente golpista. Porque si hay algo que tengo yo es compromiso con la democracia”.

Sobre si sentía enseñamiento con su colega a razón de sus declaraciones al aire: “Ignorancia, básicamente, porque si no lo fuera entendería que tienen valor las palabras. Aparte vos fijate su manera de discutir. El otro día se lo dijo (Pablo) Duggan y tiene toda la razón. Ella habla fuerte y dice siempre lo mismo cinco veces. Es su sistema”.

Además, adelantó que iría hasta las últimas instancias con su denuncia: “No, no, me va a tener que pedir disculpas en Tribunales y después le voy a hacer juicio civil para sacarle plata. Voy por todo”.