miércoles 22 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escándalo

Nancy Pazos se cansó de Mariana Brey, y la denunciará: "Voy por todo"

Pazos y Brey protagonizan día a día algunas de las polémicas más picantes del periodismo nacional, y el enfrentamiento terminará en la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Nancy Pazos confirmó que iniciaría acciones legales contra Mariana Brey por los fuertes cruces que protagonizaron al aire en el panel de A la Barbarossa y adelantó que iría hasta las últimas instancias.

Lee además
Mariana Brey y Nancy Pazos
Polémica

Escándalo con Nancy Pazos tras la nota de Mariana Brey a Javier Milei
georgina barbarrosa hablo tras el escandalo entre nancy pazos y mariana brey
Polémica

Georgina Barbarrosa habló tras el escándalo entre Nancy Pazos y Mariana Brey

En diálogo con un móvil de Intrusos (América TV), la periodista aclaró que no se trata únicamente de una carta de documento, sino de "una presentación judicial".

Al ser consultada sobre que busca lograr con la denuncia, explicó: “No tengo idea. Pero lo concreto es que creo que se piden un par de medidas, una al canal. Como es una demanda penal, la Justicia porteña creo que llamó a una especie de mediación o algo por el estilo, pero falta para todo eso”.

A pesar de continuar trabajando juntas en el ciclo que conduce Georgina Barbarossa, la periodista dijo que no dará brazo a torcer en la denuncia: "Nunca me pidió disculpas. Y me acusó de un delito. Es grave”.

A su vez, explicó que inicio la denuncia para marcar un precedente en la comunicación: “Me parece que le viene bien a ella y a todos los que son comunicadores: no se puede agraviar de esa manera a una persona. Dejaron de hablar de espectáculo y están hablando de política. Bueno, tiene un peso. Yo soy una periodista de política hace 38 años. A mí no me pueden decir gratuitamente golpista. Porque si hay algo que tengo yo es compromiso con la democracia”.

Sobre si sentía enseñamiento con su colega a razón de sus declaraciones al aire: “Ignorancia, básicamente, porque si no lo fuera entendería que tienen valor las palabras. Aparte vos fijate su manera de discutir. El otro día se lo dijo (Pablo) Duggan y tiene toda la razón. Ella habla fuerte y dice siempre lo mismo cinco veces. Es su sistema”.

Además, adelantó que iría hasta las últimas instancias con su denuncia: “No, no, me va a tener que pedir disculpas en Tribunales y después le voy a hacer juicio civil para sacarle plata. Voy por todo”.

Seguí leyendo

San Juan desplegará más de 1.000 efectivos policiales para las elecciones

Caputo adelantó que incluirá una baja del impuesto a las Ganancias para los trabajadores y jubilados

Las universidades públicas acudirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

En la Legislatura de San Juan también buscan salvar el radiotelescopio chino de la injerencia de EEUU

Elecciones legislativas: la sanción que aplicarán a quienes no vayan a votar

Luis Caputo: "El voto que no es K y que no va a La Libertad Avanza es un voto perdido"

Qué son los "salarios dinámicos" que el Gobierno pretende incluir en la reforma laboral

Por las elecciones, el Registro Civil de San Juan abrirá en horario extraordinario el fin de semana

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Avanza el reparto de urnas y cabinas en San Juan, en la previa de las Elecciones Legislativas del próximo domingo.
De cara al domingo

Elecciones: cómo es el kit que trasladan junto a las urnas y, ¿se puede votar con lapicera propia?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes
Conmoción

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina
Triste noticia

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina

Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.
Clima

El alivio llega con agua: anuncian chaparrones y viento para este miércoles en San Juan

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: Es todo mentira
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"

Sin culpables en el juicio por Tellechea: las 5 claves del fallo que sacude a la familia
Absolución

Sin culpables en el juicio por Tellechea: las 5 claves del fallo que sacude a la familia

Te Puede Interesar

La denuncia contra el actor sanjuanino fue archivada porque la presunta víctima no quiso continuar el proceso
UFI CAVIG

La denuncia contra el actor sanjuanino fue archivada porque la presunta víctima no quiso continuar el proceso

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan desplegará más de 1.000 efectivos policiales para las elecciones
Operativo

San Juan desplegará más de 1.000 efectivos policiales para las elecciones

Tras el exabrupto de Oro, la hija de Tellechea respondió: De estos tipos puedo esperar cualquier cosa
Absolución

Tras el exabrupto de Oro, la hija de Tellechea respondió: "De estos tipos puedo esperar cualquier cosa"

Presencia policial en el barrio Valle Grande, tras el asesinato de Emir Barboza.
Caso Emir Barboza

Registraron al menos cuatro denuncias por amenazas de muerte vinculadas al crimen en el Valle Grande

Las universidades públicas acudirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
Acción

Las universidades públicas acudirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario