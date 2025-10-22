miércoles 22 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
INDEC

Por bancos y minería, la actividad económica cortó tres meses consecutivos de caída

El indicador marcó una suba del 0.3% con respecto al mes anterior.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La actividad económica registró una suba de 0,3% en agosto respecto al mes anterior y tuvo un crecimiento de 2,4% en la comparativa anual, indicó esta tarde el Instituto de Estadística y Censos (Indec).

Lee además
federico sturzenegger sobre la mineria: vamos a empezar a explotar los recursos mineros
Declaraciones

Federico Sturzenegger sobre la minería: "Vamos a empezar a explotar los recursos mineros"
carne argentina a eeuu: funcionaria le bajo el tono al anuncio de donald trump
Exportaciones

Carne argentina a EEUU: Funcionaria le bajó el tono al anuncio de Donald Trump

De esta manera, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) cortó una racha de tres meses en retroceso cuando en mayo hubo un retroceso de -0,2%, que se repitió en junio (-0,6%) y en julio (-0,1%). Aunque en el octavo mes del año el crecimiento fue pequeño, con un 0,3%, se trata de un buen guarismo para el Gobierno porque significa romper con la racha de los tres meses anteriores.

De los ocho meses contabilizados, el indicador tuvo números negativos en cinco meses, y positivos, en apenas tres.

En la comparativa anual, la situación es distinta porque durante todo el año la cifra dio positiva. Aunque la cifra de agosto es la más baja de todo el año, con un 2,4%.

Con relación a igual mes de 2024, diez de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en agosto, entre los que se destacan Intermediación financiera (26,5%) y Explotación de minas y canteras (9,3%).

Además, en el acumulado de los primeros ocho meses del año, la cifra mostró un crecimiento de 5,2% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Las actividades que más y menos crecieron

La actividad de Intermediación financiera (26,5%) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Explotación de minas y canteras (9,3%).

Por su parte, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Industria manufacturera (-5,1%), que junto con Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,7%) le restan 1,06 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE

Seguí leyendo

El principal beneficiado en el juicio por YPF le sugirió a Argentina que "negocie"

Con equipo completo en el escenario, Orrego y Martín cerraron campaña proyectando al 2027

Luis Caputo aseguró que tras las elecciones el equipo económico seguirá sin cambios

San Juan desplegará más de 1.000 efectivos policiales para las elecciones

Nancy Pazos se cansó de Mariana Brey y la denunciará: "Voy por todo"

Caputo adelantó que incluirá una baja del impuesto a las Ganancias para los trabajadores y jubilados

Las universidades públicas acudirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

En la Legislatura de San Juan también buscan salvar el radiotelescopio chino de la injerencia de EEUU

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Avanza el reparto de urnas y cabinas en San Juan, en la previa de las Elecciones Legislativas del próximo domingo.
De cara al domingo

Elecciones: cómo es el kit que trasladan junto a las urnas y, ¿se puede votar con lapicera propia?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes
Conmoción

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina
Triste noticia

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina

Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.
Clima

El alivio llega con agua: anuncian chaparrones y viento para este miércoles en San Juan

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: Es todo mentira
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"

El show de Sturzenegger, el ministro estrella de Milei, en San Juan: las cinco perlitas que nadie vio
En plena campaña

El show de Sturzenegger, el ministro estrella de Milei, en San Juan: las cinco perlitas que nadie vio

Te Puede Interesar

El Paso de Agua Negra es clave para empresarios sanjuaninos y coquimbanos: impulsan que se asfalte completamente para impulsar el intercambio comercial. 
Iniciativa

Lobby de empresarios sanjuaninos y coquimbanos para terminar de asfaltar Agua Negra: por qué

Por Elizabeth Pérez
Jueves gris y ventoso en San Juan: se viene un cambio de tiempo con marcado descenso de temperatura
Clima

Jueves gris y ventoso en San Juan: se viene un cambio de tiempo con marcado descenso de temperatura

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates
Tribunal de impugnación

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates

Con equipo completo en el escenario, Orrego y Martín cerraron campaña proyectando al 2027
De cara al domingo

Con equipo completo en el escenario, Orrego y Martín cerraron campaña proyectando al 2027

Las autoridades analizaron el estado en el que se encuentra el Trencito del Parque y ahora licitaron su reanimación, 
Se vienen la remodelación

¡Y un día se hizo realidad!: Tras 21 años, el mítico trencito del Parque de Mayo vuelve a San Juan y será eléctrico