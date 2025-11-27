Una leyenda del rock llegará a San Juan para un encuentro bien motoquero

La pasión por las motos tendrá una cita única en San Juan . El próximo 14 de diciembre se realizará la primera Expo Harley Davidson en el predio de La Salmuera, un evento que reunirá música, gastronomía y la clásica cultura motera. La gran figura invitada será Adrián Barilari , una verdadera leyenda del rock nacional.

Barilari, cantante argentino de rock, es mundialmente reconocido por ser la voz de Rata Blanca , banda con la que grabó ocho discos y recorrió escenarios de toda Argentina, Iberoamérica, Estados Unidos y Europa. Su presencia será uno de los atractivos centrales de la jornada, donde brindará un show en el escenario principal.

El evento ofrecerá un amplio patio gastronómico con diversas propuestas, cerveza artesanal, un DJ set y un sector infantil denominado “Park Kids”, pensado especialmente para que también participen las familias. Además, se montará una feria de emprendedores y se desarrollarán actividades vinculadas al universo Harley.

Las entradas generales cuestan $10.000, mientras que los menores de 12 años solo abonan un seguro de $2.500. Los tickets pueden adquirirse en la app Playticket, en Hoffmann Instrumentos Musicales y en Farmacia Echegaray (avenida Rioja y Santa Fe).