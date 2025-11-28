viernes 28 de noviembre 2025

Decisión

San Juan actualizó las tarifas de taxis y remises: aumentarán un 40% desde el 1 de diciembre

El Gobierno provincial oficializó un aumento del 40% en las tarifas de taxis y remises, que comenzará a regir el 1 de diciembre, tras acordarlo con gremios y prestadores ante el incremento de los costos operativos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
taxis y remises.webp

El Gobierno de San Juan oficializó un incremento del 40% en las tarifas de taxis y remises, que comenzará a aplicarse desde las 0 horas del próximo 1 de diciembre. La medida quedó establecida en la Resolución 0943-STT-2025 de la Secretaría de Tránsito y Transporte, firmada por su titular, Marcelo Molina.

El ajuste llega después de una serie de reuniones entre representantes gremiales, prestadores del servicio, autoridades provinciales y técnicos de la Dirección de Transporte. Allí se evaluó la evolución de los costos operativos y el impacto de la inflación, que,según consta en el expediente, generaron un desfasaje que ya impedía cubrir los gastos mínimos del servicio.

Con el nuevo cuadro tarifario, la bajada de bandera será de $1.386 en horario diurno y $1.501 en horario nocturno. Cada 100 metros recorridos costará $92 de día y $101 de noche, mientras que el kilómetro se ubicará en $924 y $1.010, respectivamente. La hora de espera se fijó en $8.316 para la franja diurna y $9.009 para la nocturna, que rige entre las 22 y las 6.

Desde Tránsito y Transporte remarcaron que el aumento fue consensuado con todos los actores del sector y que busca actualizar la tarifa según los costos reales del servicio. Ahora, la resolución deberá ser refrendada por el Poder Ejecutivo, tal como lo exige la Ley 814-A.

