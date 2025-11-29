Caucete despidió a uno de sus enfermeros más queridos: emoción, lágrimas y una vida entera al servicio de los demás

El Hospital César Aguilar de Caucete vivió este viernes una de esas escenas que dejan un nudo en la garganta. Compañeros, médicos, administrativos y pacientes se reunieron para despedir a Alfredo Díaz , un enfermero con 40 años de antigüedad de la institución y una figura profundamente querida por toda la comunidad quien finalizó su último turno.

El pasillo central, ese mismo por el que Alfredo caminó miles de veces en guardias interminables, se convirtió en escenario de abrazos, aplausos y miradas cargadas de gratitud. No era una despedida más: era el cierre de una etapa que marcó la vida de cientos de personas que encontraron en él no solo asistencia médica, sino contención, escucha y humanidad .

Durante años, Alfredo fue sinónimo de calma en los momentos difíciles. Su forma de trabajar —serena, paciente y profundamente humana— hizo que cada persona que pasó por su atención sintiera que no estaba sola. “La dedicación que le puso a esta profesión no se aprende en ninguna facultad. Alfredo tiene vocación en el alma”, expresaron sus compañeros, todavía emocionados.

Pacientes recordaron que su presencia era “un alivio” en medio del dolor. Para muchos, Alfredo no fue solo un enfermero: fue una mano tendida, una palabra justa, un gesto de empatía cuando más se necesitaba.

Su despedida no solo marca la finalización de una carrera ejemplar, sino también la certeza de que deja una huella profunda en la salud pública de Caucete. Entre aplausos, fotos y lágrimas, sus colegas coincidieron en lo mismo: “Se va un grande, pero nos queda su ejemplo”.

