sábado 29 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Caucete despidió a uno de sus enfermeros más queridos: emoción, lágrimas y una vida entera al servicio de los demás

El Hospital de Caucete despidió a uno de sus enfermeros más queridos. Una vida entera de servicio, humanidad y dedicación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Galería original horizontal

El Hospital César Aguilar de Caucete vivió este viernes una de esas escenas que dejan un nudo en la garganta. Compañeros, médicos, administrativos y pacientes se reunieron para despedir a Alfredo Díaz, un enfermero con 40 años de antigüedad de la institución y una figura profundamente querida por toda la comunidad quien finalizó su último turno.

Lee además
la escuela gascon renace en jachal: tras el derrumbe que hirio a un docente, avanza la obra que moderniza 75 anos de historia
Infraestructura

La Escuela Gascón renace en Jáchal: tras el derrumbe que hirió a un docente, avanza la obra que moderniza 75 años de historia
La enorme grúa fue el primer paso del operativo milimétrico para meter la laminadora clave de la Fábrica Solar de San Juan.
Exclusivo

Megagrúas, gatos hidráulicos y patines: cómo fue el operativo nunca visto para instalar la máquina que cruzó el mar para la era solar sanjuanina

El pasillo central, ese mismo por el que Alfredo caminó miles de veces en guardias interminables, se convirtió en escenario de abrazos, aplausos y miradas cargadas de gratitud. No era una despedida más: era el cierre de una etapa que marcó la vida de cientos de personas que encontraron en él no solo asistencia médica, sino contención, escucha y humanidad.

Durante años, Alfredo fue sinónimo de calma en los momentos difíciles. Su forma de trabajar —serena, paciente y profundamente humana— hizo que cada persona que pasó por su atención sintiera que no estaba sola. “La dedicación que le puso a esta profesión no se aprende en ninguna facultad. Alfredo tiene vocación en el alma”, expresaron sus compañeros, todavía emocionados.

Pacientes recordaron que su presencia era “un alivio” en medio del dolor. Para muchos, Alfredo no fue solo un enfermero: fue una mano tendida, una palabra justa, un gesto de empatía cuando más se necesitaba.

Su despedida no solo marca la finalización de una carrera ejemplar, sino también la certeza de que deja una huella profunda en la salud pública de Caucete. Entre aplausos, fotos y lágrimas, sus colegas coincidieron en lo mismo: “Se va un grande, pero nos queda su ejemplo”.

Mirá el emotivo video :

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Caucete despidió a uno de sus enfermeros más queridos: emoción, lágrimas y una vida entera al servicio de los demás El Hospital César Aguilar de Caucete vivió este viernes una de esas escenas que dejan un nudo en la garganta. Compañeros, familia y pacientes se reunieron para despedir a Alfredo, uno de los enfermeros con mayor antigüedad de la institución y una figura profundamente querida por toda la comunidad quien obtuvo su jubilación. El emotivo video que circula en la redes sociales demuestra el afecto y el deseo de buena suerte de quienes tuvieron el gusto de compartir años de trabajo con el. Todos los detalles en @tiempodesanjuan #emocion #sanjuan #caucete #enfermero #despedida"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

La lluvia provocó una creciente en Valle Fértil y cortaron la Ruta 510

Coti Fiol dejó hasta su propio emprendimiento para conocer otras culturas y aprender idiomas

Stefani, la niña de Pocito que se convirtió en la más lectora de San Juan: "Nunca me rindo"

Filmaron una invasión de ratas en una transitada esquina de Capital

San Juan actualizó las tarifas de taxis y remises: aumentarán un 40% desde el 1 de diciembre

Dolor en el mundo motoqueros por la muerte de un conocido vallisto: "Nos vemos en la próxima curva"

La sanjuanina menos descansera: se burló de su amiga fanática del "pistacho importado" y ahora es viral

En Chile afirman que hay un buen diálogo con San Juan por las veranadas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La enorme grúa fue el primer paso del operativo milimétrico para meter la laminadora clave de la Fábrica Solar de San Juan.
Exclusivo

Megagrúas, gatos hidráulicos y patines: cómo fue el operativo nunca visto para instalar la máquina que cruzó el mar para la era solar sanjuanina

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Imágenes Tiempo de San Juan
Imágenes impactantes

Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos

El chofer Juan Sisterna, el empresario Víctor Ceferino Sosa y Débora Castro. Más atrás, el juez Alberto Caballero.
Megaestafa

Desbarataron una banda que robaba las meriendas destinadas a las escuelas sanjuaninas

El alerta amarilla por tormenta apunta principalmente a los departamentos del este sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormenta para cinco departamentos de San Juan

Quedó en libertad el empresario y principal acusado de la multimillonaria estafa con lotes
Hay 600 denuncias

Quedó en libertad el empresario y principal acusado de la multimillonaria estafa con lotes

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson
Tragedia

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson

Te Puede Interesar

Criminalística. Imagen ilustrativa
Tragedia vial

Un motociclista se mató al chocar contra un pilar en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ni en los peores momentos se superó: el dato preocupante sobre los alquileres en San Juan y la otra campana con distinta versión
Mercado inmobiliario

"Ni en los peores momentos se superó": el dato preocupante sobre los alquileres en San Juan y la otra campana con distinta versión

Imágenes Tiempo de San Juan
Imágenes impactantes

Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos

La enorme grúa fue el primer paso del operativo milimétrico para meter la laminadora clave de la Fábrica Solar de San Juan.
Exclusivo

Megagrúas, gatos hidráulicos y patines: cómo fue el operativo nunca visto para instalar la máquina que cruzó el mar para la era solar sanjuanina

La Escuela Gascón renace en Jáchal: tras el derrumbe que hirió a un docente, avanza la obra que moderniza 75 años de historia
Infraestructura

La Escuela Gascón renace en Jáchal: tras el derrumbe que hirió a un docente, avanza la obra que moderniza 75 años de historia