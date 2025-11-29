La Escuela Gascón renace en Jáchal: tras el derrumbe que hirió a un docente, avanza la obra que moderniza 75 años de historia

La Escuela Esteban Agustín Gascón , ubicada en la localidad jachallera de Las Aguaditas, encara una transformación profunda después de casi 75 años de antigüedad . El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía lleva adelante una ampliación, refacción y refuncionalización integral que permitirá modernizar su estructura y adecuar el edificio a las necesidades actuales.

La intervención se centra en cuatro ejes clave: reorganización de espacios , mejora de circulaciones , accesibilidad total y adecuación climática , teniendo en cuenta las características particulares de la zona norte de la provincia.

WhatsApp Image 2025-11-28 at 8.35.53 PM (1)

La obra se desarrolla en tres sectores principales:

Sector nuevo

Se construyen aulas, núcleos sanitarios, parte de la galería, conexiones hacia patios y sectores vinculados al playón polideportivo.

En esta etapa ya se completaron las fundaciones, se levantan muros de mampostería, se arman columnas y vigas, y avanzan las excavaciones para la red cloacal y los lechos nitrificantes, un sistema diseñado especialmente para suelos con alta concentración de salitre, alternativa moderna a los sistemas tradicionales.

Sector existente a refaccionar

Comprende aulas, cocina y espacios auxiliares, donde se ejecutarán reparaciones estructurales, pintura general, mejoras en carpinterías, adecuación de cubiertas y tratamiento de humedad. Aunque aún no comenzó la intervención profunda, forma parte de la planificación inmediata y presenta un estado que permite su recuperación completa.

Sector a demoler y reconstruir

Durante los estudios iniciales se detectaron fallas estructurales graves —ausencia de columnas, bases deterioradas, materiales obsoletos y humedad persistente—, lo que obligó a demoler esa parte del edificio para garantizar la seguridad. Allí se reconstruirán los espacios de Dirección, Secretaría y dos aulas, siguiendo los mismos criterios constructivos del sector nuevo.

Terminaciones e instalaciones

El proyecto incorpora materiales de alta durabilidad y bajo mantenimiento, como pisos graníticos, revestimientos cerámicos, carpinterías de aluminio, vidrios laminados de seguridad y cielorrasos de yeso o cal según el uso.

WhatsApp Image 2025-11-28 at 8.35.53 PM (2)

Además, todas las instalaciones serán nuevas: conexión de agua, torre tanque, red cloacal adaptada y un sistema completo contra incendios.

Una obra que marcará un antes y un después

Con un avance del 15 %, la renovación de la Escuela Gascón representa una mejora sustancial para la comunidad educativa de Las Aguaditas. El edificio contará con espacios más seguros, cómodos y accesibles, sumando patios renovados y un playón polideportivo que potenciarán las actividades escolares, recreativas y comunitarias.

WhatsApp Image 2025-11-28 at 8.35.52 PM (1)

La implantación edilicia responde a criterios bioclimáticos propios del norte sanjuanino. Las aulas se proyectaron con ventilación cruzada para aprovechar el viento sur, y una orientación que garantiza iluminación natural durante la mayor parte del día.

Asimismo, el proyecto busca que todos los espacios sean accesibles, seguros y adaptados a la actividad diaria de estudiantes y docentes.

Un antecedente doloroso y el renacer de una histórica institución

La Escuela Esteban Agustín Gascón atraviesa la obra más importante de su vida institucional. El edificio —con una antigüedad cercana a los 75 años— había sido clausurado en agosto de 2024, luego de que un pedazo de cielorraso se desplomara sobre un docente, quien debió ser hospitalizado. El incidente obligó a evacuar el establecimiento y trasladar a los alumnos a la escuela Matías Zapiola, mientras el Ministerio de Educación evaluaba la situación estructural.

image

Los estudios posteriores confirmaron lo inevitable: la escuela necesitaba una intervención profunda. Así, el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía llamó a licitación y destinó $1.695.943.926,88 de fondos provinciales para ejecutar una ampliación, refacción y refuncionalización integral del edificio, trabajo que hoy ya muestra un avance del 15%.