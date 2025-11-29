sábado 29 de noviembre 2025

Infraestructura

La Escuela Gascón renace en Jáchal: tras el derrumbe que hirió a un docente, avanza la obra que moderniza 75 años de historia

Tras el desplome que obligó a evacuar la escuela en 2024, la obra avanza con nuevos espacios, reconstrucción total de sectores críticos y mejoras integrales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Escuela Esteban Agustín Gascón, ubicada en la localidad jachallera de Las Aguaditas, encara una transformación profunda después de casi 75 años de antigüedad. El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía lleva adelante una ampliación, refacción y refuncionalización integral que permitirá modernizar su estructura y adecuar el edificio a las necesidades actuales.

La intervención se centra en cuatro ejes clave: reorganización de espacios, mejora de circulaciones, accesibilidad total y adecuación climática, teniendo en cuenta las características particulares de la zona norte de la provincia.

La obra se desarrolla en tres sectores principales:

  • Sector nuevo

Se construyen aulas, núcleos sanitarios, parte de la galería, conexiones hacia patios y sectores vinculados al playón polideportivo.

En esta etapa ya se completaron las fundaciones, se levantan muros de mampostería, se arman columnas y vigas, y avanzan las excavaciones para la red cloacal y los lechos nitrificantes, un sistema diseñado especialmente para suelos con alta concentración de salitre, alternativa moderna a los sistemas tradicionales.

  • Sector existente a refaccionar

Comprende aulas, cocina y espacios auxiliares, donde se ejecutarán reparaciones estructurales, pintura general, mejoras en carpinterías, adecuación de cubiertas y tratamiento de humedad. Aunque aún no comenzó la intervención profunda, forma parte de la planificación inmediata y presenta un estado que permite su recuperación completa.

  • Sector a demoler y reconstruir

Durante los estudios iniciales se detectaron fallas estructurales graves —ausencia de columnas, bases deterioradas, materiales obsoletos y humedad persistente—, lo que obligó a demoler esa parte del edificio para garantizar la seguridad. Allí se reconstruirán los espacios de Dirección, Secretaría y dos aulas, siguiendo los mismos criterios constructivos del sector nuevo.

  • Terminaciones e instalaciones

El proyecto incorpora materiales de alta durabilidad y bajo mantenimiento, como pisos graníticos, revestimientos cerámicos, carpinterías de aluminio, vidrios laminados de seguridad y cielorrasos de yeso o cal según el uso.

Además, todas las instalaciones serán nuevas: conexión de agua, torre tanque, red cloacal adaptada y un sistema completo contra incendios.

Una obra que marcará un antes y un después

Con un avance del 15 %, la renovación de la Escuela Gascón representa una mejora sustancial para la comunidad educativa de Las Aguaditas. El edificio contará con espacios más seguros, cómodos y accesibles, sumando patios renovados y un playón polideportivo que potenciarán las actividades escolares, recreativas y comunitarias.

La implantación edilicia responde a criterios bioclimáticos propios del norte sanjuanino. Las aulas se proyectaron con ventilación cruzada para aprovechar el viento sur, y una orientación que garantiza iluminación natural durante la mayor parte del día.

Asimismo, el proyecto busca que todos los espacios sean accesibles, seguros y adaptados a la actividad diaria de estudiantes y docentes.

Un antecedente doloroso y el renacer de una histórica institución

La Escuela Esteban Agustín Gascón atraviesa la obra más importante de su vida institucional. El edificio —con una antigüedad cercana a los 75 años— había sido clausurado en agosto de 2024, luego de que un pedazo de cielorraso se desplomara sobre un docente, quien debió ser hospitalizado. El incidente obligó a evacuar el establecimiento y trasladar a los alumnos a la escuela Matías Zapiola, mientras el Ministerio de Educación evaluaba la situación estructural.

Los estudios posteriores confirmaron lo inevitable: la escuela necesitaba una intervención profunda. Así, el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía llamó a licitación y destinó $1.695.943.926,88 de fondos provinciales para ejecutar una ampliación, refacción y refuncionalización integral del edificio, trabajo que hoy ya muestra un avance del 15%.

