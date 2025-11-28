viernes 28 de noviembre 2025

Video

Filmaron una invasión de ratas en una transitada esquina de Capital

El registro fue tomado en Diagonal Don Bosco y muestra a varios roedores desplazándose en la vía pública, lo que generó preocupación entre vecinos de la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un video difundido en las últimas horas expuso una invasión de ratas en plena Diagonal Don Bosco, frente al Colegio Don Bosco, en Capital. En las imágenes se observa cómo varios roedores se mueven libremente por la vereda y los alrededores.

Según expresaron vecinos, la presencia de ratas en la zona se volvió más frecuente. El lugar se encuentra a pocos metros de carros de comida rápida ubicados sobre avenida Rawson, de contenedores de basura y de estaciones de servicio.

El registro generó preocupación entre quienes transitan diariamente ese sector, debido a la cantidad de roedores visibles en el espacio público.

El video

