domingo 12 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Chicana

La cargada de los jugadores de Argentina tras ganarle a México en el Mundial Sub20

La albiceleste le ganó 2 a 0 a los aztecas por los cuartos de final y cuando salían del estadio, lo hicieron escuchando El Chavo del 8.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En la previa al duelo de Argentina vs México por la Copa del Mundo Sub20 que se está desarrollando en Chile hubo mucha pica. Los aztecas hablaron mucho, sobre las comodidades de los argentinos, los horarios, entre otras cosas.

Lee además
¡vamo los pibes! la sub 20 argentina vencio a mexico y esta en semis
Mundial en Chile

¡Vamo' los pibes! La Sub 20 argentina venció a México y está en semis
del bajo al ramon pablo rojas: quien es el astiqueno que lleva la 10 y suena con llegar a primera
Historias

Del Bajo al Ramón Pablo Rojas: quién es el astiqueño que lleva la 10 y sueña con llegar a Primera

En la cancha, Argentina fue superior y con un partido bien estudiado se quedó con un pase a las semifinales del campeonato -algo que no podía hacer desde hace 20 años-.

Que hicieron los jugadores de Argentina

Cuando los jugadores de la albiceleste salían para subirse al colectivo e ir al hotel, lo hacían escuchando música, pero en un momento se interrumpió cuando pusieron una canción de “El Chavo del 8”.

Mirá el momento:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1977198637756379166&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Mendoza tendrá otro equipo en Primera División, tras el ascenso de Gimnasia

Con Orrego presente, San Juan se convierte en el epicentro del judo argentino con un campeonato nacional

¡Qué trompadas! Los videos de los choques en El Zonda y cómo quedaron los autos

Ciarrocchi voló en El Zonda y se quedó con la clasificación del TC2000: ¿cómo le fue al sanjuanino Fabián Flaqué?

Una de las voces más populares del automovilismo y el regreso del Zonda: "Estamos ante su mejor versión"

La familia sanjuanina que llegó al Zonda para cumplir el último deseo de Juan Carlos, el abuelo que les inculcó la pasión por los fierros

Franco Vivian voló en El Zonda y fue el más rápido del Shakedown del TC2000

Un streamer sanjuanino sorprendió a Coscu con una camiseta de San Martín

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Hernán Pecoso Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia
Increíble

Hernán "Pecoso" Paredes, el joven que sobrevivió a un tiro en la cabeza, ahora fue atrapado robando en Rivadavia

Imagen ilustrativa.
Impacto

Por qué cerró el supermercado con sede en Rawson: la versión que implica a otra empresa con presencia en San Juan

Una de las voces más populares del automovilismo y el regreso del Zonda: Estamos ante su mejor versión
Palabra autorizada

Una de las voces más populares del automovilismo y el regreso del Zonda: "Estamos ante su mejor versión"

Así estará el tiempo durante el domingo en San Juan: ¿seguirá el viento?
Pronóstico

Así estará el tiempo durante el domingo en San Juan: ¿seguirá el viento?

El decálogo de curiosidades de Gioja y la caída del helicóptero: a 12 años de la tragedia, de las pesadillas al milagro de Brochero video
Aniversario

El decálogo de curiosidades de Gioja y la caída del helicóptero: a 12 años de la tragedia, de las pesadillas al milagro de Brochero

Te Puede Interesar

Con la llegada de la primavera refuerza, Ambiente refuerza los controles en zonas clave para evitar la caza de aves.
Ambiente

Aves en peligro: el submundo de la caza en San Juan y un nuevo plan para evitar extinciones

Por Daiana Kaziura
Así es por dentro la Ruta del Chacinado, las delicias más solicitadas de Rawson y los precios video
Video

Así es por dentro la Ruta del Chacinado, las delicias más solicitadas de Rawson y los precios

En la Rosada no se consideran con chances de ganar las elecciones en San Juan
Elecciones legislativas

En la Rosada no se consideran con chances de ganar las elecciones en San Juan

De saco y camisa, un sanjuanino fue detenido cuando lo sorprendieron tratando de robar un auto
Elegancia tras las rejas

De saco y camisa, un sanjuanino fue detenido cuando lo sorprendieron tratando de robar un auto

Los rehenes secuestrados por Hamas serán liberados a partir de este domingo, según Israel
Principio de acuerdo

Los rehenes secuestrados por Hamas serán liberados a partir de este domingo, según Israel