La cargada de los jugadores de Argentina tras ganarle a México en el Mundial Sub20

En la previa al duelo de Argentina vs México por la Copa del Mundo Sub20 que se está desarrollando en Chile hubo mucha pica. Los aztecas hablaron mucho, sobre las comodidades de los argentinos, los horarios, entre otras cosas.

En la cancha, Argentina fue superior y con un partido bien estudiado se quedó con un pase a las semifinales del campeonato -algo que no podía hacer desde hace 20 años-.

Que hicieron los jugadores de Argentina Cuando los jugadores de la albiceleste salían para subirse al colectivo e ir al hotel, lo hacían escuchando música, pero en un momento se interrumpió cuando pusieron una canción de “El Chavo del 8”. Mirá el momento: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1977198637756379166&partner=&hide_thread=false JAJAJA, LOS PIBES DEL SUB-20 SE VAN DEL ESTADIO ESCUCHANDO LA CANCIÓN DEL CHAVO DEL 8. pic.twitter.com/JnSzTWYviA — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 12, 2025

Compartí esta nota en redes sociales:







