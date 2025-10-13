El conductor que provocó la doble tragedia en Ruta 40, Eliazar Flores Condori, seguirá preso

Eliazar Flores Condori, el sujeto que provocó la doble tragedia en Ruta 40 -en Pocito- donde murió Carolina Sastre y Angelica Mundocore, seguirá preso.

La defensa a cargo de Alejandro Castán le solicitó al juez de Impugnación Eduardo Raed que recupere la libertad. Cabe destacar que la prisión preventiva a este hombre fue renovada en septiembre último.

La fiscalía de Impugnación y la querella a cargo de Sandra Leveque no dieron a lugar a este pedido y solicitaron que siga cumpliendo la medida cautelar más gravosa.

Finalmente, el magistrado resolvió confirmar la prisión preventiva por el plazo que lo dio la jueza de Garantías, Gloria Verónica Chicón.

El siniestro ocurrió el pasado febrero de 2025. Desde ese día Flores Condori se encuentra cumpliendo la prisión preventiva y no ha recuperado la libertad. Durante el proceso de investigación se cayó un juicio abreviado y se espera que pronto se realice la acusación formal para elevar la causa a juicio.