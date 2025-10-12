domingo 12 de octubre 2025

Emotivo acto

Rawson unió cultura e historia en el cierre de la Feria del Libro y el 112° aniversario de Villa Krause

Con un emotivo acto en el Centro de Convenciones, la Municipalidad de Rawson cerró una nueva edición de la Feria del Libro, que coincidió con el aniversario 112° de la fundación de Villa Krause. El intendente Carlos Munisaga destacó el valor de la cultura como motor de identidad.

Por Mariela Pérez
image

La Municipalidad de Rawson llevó adelante este sábado el acto de cierre de la XVI Feria de la Cultura Popular y el Libro, un evento que se consolidó como uno de los más importantes de la provincia, y que este año tuvo una coincidencia especial: el 112° aniversario de la fundación de Villa Krause.

La jornada se desarrolló en el Centro de Convenciones y Exposiciones Libertadores de América, y contó con la presencia del intendente de Rawson, Dr. Carlos Munisaga, el intendente mandato cumplido de Chimbas, Fabián Granajo, los diputados Sonia Ferreyra y Mario Herrero, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Ignacio Coronado, concejales, autoridades del ejecutivo municipal y el intendente del municipio de Ezeiza, Gastón Granados, quien fue declarado Huésped de Honor.

image

Durante el acto se entregaron reconocimientos de la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan a la Feria por su valor social, cultural y educativo; además, el Honorable Concejo Deliberante de Rawson declaró de interés histórico el aniversario de la Villa y la edición 16° de la feria bajo el lema “La Cultura del Encuentro”. También se distinguió a vecinos y vecinas destacados por su aporte al desarrollo social, deportivo y cultural del departamento: Nilda López Tissera, Fernando Quiroga y Antonio Navas junto a Sandra Yornet.

image

El intendente Carlos Munisaga destacó en su mensaje la importancia de la cultura como un espacio que une e impulsa el desarrollo de las comunidades: “Aún con las dificultades que atravesamos, logramos concretar una feria que nos representa y nos da identidad. La cultura nos une, nos proyecta y nos da sentido de pertenencia. Encontrar nuestra identidad es también encontrar nuestra felicidad, la felicidad del pueblo. Felicito a todos los que hicieron posible esta feria, desde los artistas y escritores hasta los trabajadores que sostienen este encuentro año a año. Sigamos fortaleciendo nuestra comunidad con la cultura del encuentro, que nos hace más fuertes frente al egoísmo y la indiferencia”.

Por su parte, el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, agradeció el reconocimiento y valoró el crecimiento del departamento: “Es un honor estar una vez más en Rawson, ver cómo este departamento crece y mejora la vida de su gente. Carlos Munisaga es un intendente que marca el rumbo con su compromiso y su trabajo por la felicidad de su pueblo. Su gestión es ejemplo de políticas públicas que transforman realidades”.

image

La directora de Innovación y Sustentabilidad Productiva, Jaqueline Yubel, subrayó la esencia de la feria al expresar que “la cultura del encuentro es un acto de amor, una forma de resistir en tiempos difíciles. Esta feria nació desde la necesidad, pero floreció desde la convicción de que la cultura no se vende ni se negocia, se construye colectivamente desde abajo”.

Durante toda la jornada, el público disfrutó de una variada propuesta artística, cultural y literaria desarrollada en el Centro de Convenciones. La programación incluyó por la mañana una capacitación en Gestión Cultural moderada por el Lic. Fabián Cabañes; la presentación de la novela “Monstruos” a cargo de la escritora puntana Desire Blair. Por la tarde, pese a la alerta meteorológica se llevó a cabo desde las 18.30 un Homenaje a Mercedes Sosa, por parte del Coro Municipal. Luego el público disfrutó de la Disertación y Presentación de los Libro "El Camino del Encuentro", de Nicolás Descalzo, y "[RE]Generación trabajadora 2030", de Federico Savizki. Finalizando con el Acto Protocolar por el 112° Aniversario de la Fundación de Villa Krause. El cierre estuvo a Cargo de la Red Cultura en Movimiento, Instituto Dalcaz y Área Cultura del Municipio.

image

La Municipalidad de Rawson agradece a todos los que formaron parte de esta edición: artistas, escritores, instituciones, bibliotecas populares, emprendedores y vecinos, por mantener viva la identidad cultural del departamento y fortalecer, a través del arte y la palabra, la cultura del encuentro que caracteriza al pueblo rawsino.

Fuente: Municipalidad de Rawson

