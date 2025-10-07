martes 7 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tensión en el B° La Estación

Habló el policía baleado en Rawson y apuntó contra los menores que delinquen

Gabriel Riveros -que permanece pasivo en la Fuerza y continúa su recuperación- relató cómo fue el episodio en el que recibió tres disparos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
policia-san-juan-gabriel-riveros-rawson-barrio-la-estacion

A casi una semana del violento ataque en el barrio La Estación, el policía sanjuanino Gabriel Riveros rompió el silencio. El uniformado -que permanece pasivo en la Fuerza y continúa su recuperación- relató cómo fue el episodio en Rawson en el que recibió tres disparos y lanzó una dura crítica al sistema judicial que, según él, “no rehabilita a los menores que delinquen”.

Lee además
el policia baleado en el barrio la estacion se recupero y mando agradecimientos en las redes
Posteo

El policía baleado en el Barrio La Estación se recuperó y mandó agradecimientos en las redes
este es el policia que fue baleado en rawson: tiktokero y defensor de sus colegas
Perfil

Este es el policía que fue baleado en Rawson: tiktokero y "defensor de sus colegas"

“Ellos están en una posición de que no hay solución para los menores ni para los padres. El sistema no los rehabilita y al poco tiempo de que son internados en el Nazario Benavidez, se escapan”, expresó Riveros, en diálogo con Radio Sarmiento, visiblemente afectado por lo vivido.

El oficial ayudante de la Policía de San Juan, Héctor Gabriel Riveros Alday, habló por primera vez desde el hospital donde permanece internado y dio detalles del episodio que vivió junto a su pareja -también policía- el martes pasado en el barrio La Estación.

Según su relato, esa noche circulaban en moto por calle Dr. Ortega cuando, al detenerse en el semáforo de Frías, fueron abordados por dos jóvenes que intentaron robar la cartera de su novia. “Los visualizo por el retrovisor y los persigo porque, como funcionario policial, estaba acostumbrado a eso. Cuando entramos al barrio La Estación, ingresaron a un domicilio y allí nos arrojaron piedras”, contó.

Riveros aseguró que uno de los agresores esgrimió una escopeta tumbera y los apuntaba, mientras vecinos del lugar gritaban. En ese contexto, dijo haber intentado calmar la situación hablando con la madre del adolescente, pero momentos después todo se descontroló.

“La señora estaba en una crisis de llanto y el menor empuñó un arma. Yo, como cristiano, le hablé, pero después veo que se abalanza y el primer disparo se lo apuntó a mi novia. Yo recibí el resto”, relató. “La señora estaba en una crisis de llanto y el menor empuñó un arma. Yo, como cristiano, le hablé, pero después veo que se abalanza y el primer disparo se lo apuntó a mi novia. Yo recibí el resto”, relató.

El uniformado fue alcanzado por tres proyectiles: dos en el pecho y uno en la mano. Actualmente tiene alojadas las balas cerca del corazón y está a la espera de una cirugía. Si bien su estado es estable, aún padece fuertes dolores y deberá realizar rehabilitación para recuperar la movilidad de su mano, afectada por fracturas y esquirlas.

Durante la entrevista radial, Riveros también afirmó que no conocía al joven que le disparó. “Es la primera vez que lo veía, no lo conocía, es más, ahora no recuerdo su rostro”, explicó. Sin embargo, fue tajante al opinar sobre la responsabilidad penal de los menores: “Yo creo que sí saben. Ellos saben cuándo salir a robar. No lo hacen cuando está de turno el juez Jorge Toro y cuando está la jueza Camus, sí. Lo hacen porque es más liviano el castigo y, por palabras de ellos, ‘nos da un sermón y listo’. Lo digo con experiencia y en base a lo que escuchamos de los menores”.

El efectivo fue más allá y cuestionó la falta de resultados del sistema penal juvenil: “Mi causa va a terminar como todas las causas, quedan en nada. Tienen que tomar otras medidas con estos chicos, que los manden a una entidad militar un mes; que entiendan lo que es dormir, tener un plato de comida y el valor de la familia”.

El agresor, un adolescente de 16 años con antecedentes de consumo problemático, se encuentra a disposición de la jueza de Menores Julia Camus. En tanto, su presunto cómplice, de 15 años, fue detenido en el mismo barrio días después del ataque.

Temas
Seguí leyendo

El policía baleado en Rawson está fuera de peligro y pasó a una sala común

De la mano de su mamá, se entregó el menor que le disparó tres veces a un policía en Rawson

El padre Rómulo Cámpora deja de ser el capellán de la Policía de San Juan

Le dieron tres tiros a un policía en el barrio La Estación en Rawson

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Imágenes ilustrativas
Aberrante

Un hombre abusó de una mujer en un colectivo en el microcentro: no lo pueden identificar porque da otro DNI

Carla Yamanouchi, una sanjuanina de sangre japonesa en París. 
Personajes sanjuaninos

De las semitas y el vivero de San Juan a las pasarelas de París: Carla Yamanouchi, la diseñadora que transforma kimonos

Francisco Panchito Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: Soy inocente
Investigación

Francisco "Panchito" Velázquez rompió el silencio tras ser denunciado: "Soy inocente"

De izquierda a derecha: Rodolfo Javier Pirri (44), Gustavo Maldonado (47), Matías Gramajo Sánchez (35), Gustavo Mengual (42) y Miguel Antonio Gramajo (58)
Con prisión domiciliaria

Empleados infieles y algo más: acusan a la banda de los "roba combustible"

Mientras sigue avanzando en La Voz Argentina, Jaime Muñoz sufrió un duro golpe debido al fallecimiento de su abuelo. video
Conmovidos

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

Te Puede Interesar

Adelante la fiscal de impugnación Silvina Gerarduzzi, en el medio el defensor oficial Carlos Fleury y el condenado Arroyo.
Tribunales

Revés judicial para uno de los condenados en la causa de una joven prostituida por su madre

Por Redacción Tiempo de San Juan
Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda
Momentazo

Henry Martin y su auto campeón azul y blanco: el histórico reencuentro que se vivirá en El Zonda

Colectivos diferenciales en la Red Tulum: En septiembre de 2021 se pusieron en marcha en San Juan dos buses eléctricos alimentados con energía solar mediante un cargador localizado en el Parque Ambiental Anchipurac.
Servicio público

Red Tulum: la nueva Ley de Transporte busca abrir paso a colectivos solares, monorrieles y vehículos autónomos

Espert ha sido imputado por lavado de dinero.
Medida judicial

Panorama más complicado: imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero

Comprar e instalar un aire acondicionado en San Juan supera el millón de pesos: cómo abaratar los cotos
A sacar cuentas

Comprar e instalar un aire acondicionado en San Juan supera el millón de pesos: cómo abaratar los cotos