"No atiendo a políticos mentirosos", el reclamo de una vecina de Valle Fértil que se hizo viral

Desde hace algunos días un reclamo vecinal de Valle Fértil está circulando entre grupos de WhatsApp y redes sociales. Sucede que un simple cartel escrito a mano pegado en un domicilio de Usno no pasó desapercibido. “No atiendo a políticos mentiroso” señala parte del mensaje que llamó la atención no solo de los vallistas sino de la población en general.

La vecina detrás del cartel es Nadia Ortiz, quien explicó que la idea surgió tras ver un pasacalle en la previa a la visita de un candidato que estará encabezando una de las listas con chances de lograr una banca en San Juan. “¡Me harté! No les quiero ver la cara a ninguno, ni a los que vienen ni a los de acá, porque no hacen nada, solo promesas o promesas incumplidas” , dijo la mujer al medio La Nota San Juan.

El mensaje completo que la mujer pegó en el ingreso de su vivienda reza: “No atiendo políticos mentirosos. No pierdo el tiempo escuchando siempre las mismas promesas y se olvidan del Pueblo”.

La imagen no tardó en circular por redes sociales y grupos de mensajería, generando comentarios de apoyo y reconocimiento hacia la vecina por animarse a expresar públicamente lo que muchos piensan en silencio.