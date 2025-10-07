martes 7 de octubre 2025

Reconocimiento

Iglesia eligió a su Reina del Adulto Mayor en una jornada de emociones y melodías

La celebración del concurso tuvo lugar en el Centro de Informes Turístico de Pismanta y contó con la presencia del intendente Jorge Espejo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ramona de la Cruz Solar, de 82 años, la flamante Reina del Adulto Mayor de Iglesia.

En una jornada llena de emoción, alegría y recuerdos compartidos, se realizó en la tarde del lunes en Iglesia la elección de la Reina del Adulto Mayor en las instalaciones del Centro de Informes Turísticos de Pismanta.

El encuentro contó con la presencia del intendente Dr. Jorge Espejo, la jueza de paz Dra. Victoria Aguilera, la emprendedora del Sol Herminia Tello, la reina del Adulto Mayor 2023 Ermela Balmaceda, junto a funcionarios municipales y referentes culturales, quienes fueron miembros del jurado.

image

En el concurso resultó electa Ramona de la Cruz Solar, de 82 años, quien representará con orgullo al departamento de Iglesia en la elección provincial de la Reina del Adulto Mayor.

Durante la tarde, el grupo “Nuevo Tiempo” ofreció una cálida serenata a las participantes, brindando un marco musical ideal para esta celebración tan especial.

