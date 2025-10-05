Mariela I, la nueva Reina del Adulto Mayor de Rawson

Rawson eligió a sus nuevas representantes del Adulto Mayor. Mariela Edith Breviere, de 71 años, fue coronada Reina en un evento que reunió a 13 candidatas de distintos centros de jubilados y pensionados del departamento.

Breviere, conocida como Mariela I, es madre de dos hijos y abuela de cuatro nietos. Representó al Centro de Jubilados y Pensionados Años Divinos y se destacó por su simpatía y carisma. Además, es una apasionada del baile, la gimnasia y el yoga, actividades que la acompañan en su vida cotidiana. Ahora, tendrá la misión de representar a Rawson en la Fiesta Provincial del Adulto Mayor, que se realizará el 15 de octubre en el Estadio Aldo Cantoni.

La virreina departamental resultó ser Esther Beatriz Rosa, de 62 años, quien representó al Centro de Jubilados Jardín de Vida de Médano de Oro. Rosa fue una de las participantes más aplaudidas por el público gracias a su calidez y alegría.

Ambas soberanas se destacaron entre un grupo diverso de candidatas que aportaron entusiasmo y compañerismo a la jornada.