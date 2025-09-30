martes 30 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Personajes sanjuaninos

Juan Carlos, el caballero de los rosquitos y budines de Rawson

Con traje, chaleco y moño, recorre los barrios vendiendo sus delicias caseras, pero su verdadera marca es la cordialidad y el respeto que despierta entre vecinos y clientes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
juan carlos ochoa rawson vendedor

Su elegancia lo llevó a la fama. Las calles de Rawson ya conocían de su buen vestir, pero gracias a un video que circuló en TikTok, los sanjuaninos se quedaron sorprendidos de su estilo refinado. Juan Carlos Ochoa, de 53 años, recorre los barrios con traje, chaleco, moño y pañuelo en el cuello, llevando en cada bandeja no solo sus rosquitos y budines caseros, sino también una sonrisa y un saludo que convierte cada venta en un momento especial.

Lee además
¡que elegancia la de francia! encontraron al vendedor mas pitucon de san juan y mostro lo que ofrece
Video

¡Qué elegancia la de Francia! Encontraron al vendedor más "pitucón" de San Juan y mostró lo que ofrece
paula guarnido: la profe que aposto al crossfit en san juan y ahora se centra en mujeres y adultos mayores
Personajes sanjuaninos

Paula Guarnido: la profe que apostó al CrossFit en San Juan y ahora se centra en mujeres y adultos mayores

“Siempre me gustó vestirme bien. Antes salíamos con mi mujer a los bailes”, contó Juan Carlos a Tiempo de San Juan. La situación económica los obligó a quedarse en casa, pero decidió usar la ropa para salir a vender y que no quede guardada en el ropero. Y no se queda con un solo traje. El gris, el negro, otros de colores, todos cuidadosamente elegidos según la ocasión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1966528103133385124&partner=&hide_thread=false

Su forma de trabajar es tan particular como su estilo. “Golpeo mil puertas y me compran veinte budines, pero a todos les deseo un buen día”, explicó. Esa cordialidad hizoque muchos regresen, no necesariamente por hambre, sino por el gesto, por el respeto que mostramos. Esa filosofía le ganó la simpatía incluso de los jóvenes: “Los ‘problemáticos’ me saludan, me dan bendiciones, hasta me cuidan”, contó con orgullo.

Juan Carlos no siempre fue vendedor ambulante. Antes trabajó cinco años en una empresa privada, y gracias al apoyo de su esposa Laura Lucero aprendió a ofrecer sus productos y a vencer la vergüenza inicial. Hace dos años comenzaron con budines y rosquitos, y desde entonces recorren diariamente las calles del Gran San Juan, con la misma pasión y dedicación.

Para "El Gringo", como también lo conocen, el trato con la gente siempre fue lo más importante. Para el vendedor, si alguien es amable y respetuoso, eso se devuelve. Además, destacó el valor del aprendizaje constante: “Aprendí mucho de mi esposa. Ella me enseñó que para vender no basta con el producto, sino con cómo lo ofrecés, con la sonrisa, con la cordialidad”.

image
"El Gringo", como tambi&eacute;n lo conocen, recibe la cordialidad que &eacute;l brinda a sus clientes.

"El Gringo", como también lo conocen, recibe la cordialidad que él brinda a sus clientes.

El contacto con la gente es parte esencial de su rutina. Conversa sobre política, salud, la vida diaria, y hasta comparte un versículo bíblico con quienes reciben sus productos. “Entrego el mensaje y les digo: ‘Mañana me cuenta qué le pareció’. Y sí, también tienen que comprarme, claro”, bromea Juan Carlos. Otra de sus citas refleja su filosofía diaria: “A veces la gente no compra porque tiene ganas de comer, sino para darme una mano. Eso me llega al corazón”.

Su estilo, su paciencia y su cordialidad lo transformaron en un personaje querido de la zona. “Yo soy de los que saludan siempre, de los que preguntan cómo están, que dicen permiso, gracias, disculpe. Eso me enseñaron mis padres, y trato de mantenerlo todos los días”, contó. Y agregó: “No es solo vender budines o rosquitos, es crear un vínculo con la gente, que se sienta apreciada y respetada”.

Temas
Seguí leyendo

La travesía de un profe para festejar con todos sus alumnos: 5 días de viaje y 233km recorridos en bici

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego
Insólito

Escándalo en una heladería de Rivadavia: padre e hijo discutieron y uno sacó un arma de fuego

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero
En las redes

Dolor en una empresa de San Juan por la muerte de un colectivero

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?
Buena noticia

Encontraron a la joven que se fue de su casa tras conocer a un chico en redes sociales: ¿dónde estaba?

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia
Preocupación

Adolescente sanjuanina habría conocido a un hombre por un videojuego y desapareció: la busca su familia

Cómo será la primavera 2025 en San Juan, según los pronósticos.
Pronóstico

Martes luminoso y con giros inesperados en clima de San Juan

Te Puede Interesar

La megacausa de droga con un empleado municipal y un padre marcado por un incendio fatal de 25 de Mayo llega a juicio
Más de 115 kilos de marihuana

La megacausa de droga con un empleado municipal y un padre marcado por un incendio fatal de 25 de Mayo llega a juicio

Por Pablo Mendoza
Fuente: Radio Manantial.
Calingasta

Sorpresa en Barreal por la llegada de un avión en El Leoncito: ¿qué pasó?

El CIMYN viene hace meses con conflictos laborales en San Juan.  
Complicados

ATSA denuncia despidos en el CIMYN y en el Hospital Privado de San Juan

Radiotelescopio CART: el antecedente que la UNSJ tiene por demoras de la Aduana y la realidad actual del proyecto
Desarrollo en pausa

Radiotelescopio CART: el antecedente que la UNSJ tiene por demoras de la Aduana y la realidad actual del proyecto

Pidieron prisión condicional y 10 años de inhabilitación profesional para el médico acusado de la muerte de Julieta Viñales
Juicio

Pidieron prisión condicional y 10 años de inhabilitación profesional para el médico acusado de la muerte de Julieta Viñales