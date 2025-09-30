Juan Carlos, el caballero de los rosquitos y budines de Rawson

Su elegancia lo llevó a la fama. Las calles de Rawson ya conocían de su buen vestir, pero gracias a un video que circuló en TikTok, los sanjuaninos se quedaron sorprendidos de su estilo refinado. Juan Carlos Ochoa, de 53 años, recorre los barrios con traje, chaleco, moño y pañuelo en el cuello, llevando en cada bandeja no solo sus rosquitos y budines caseros, sino también una sonrisa y un saludo que convierte cada venta en un momento especial.

“Siempre me gustó vestirme bien. Antes salíamos con mi mujer a los bailes”, contó Juan Carlos a Tiempo de San Juan. La situación económica los obligó a quedarse en casa, pero decidió usar la ropa para salir a vender y que no quede guardada en el ropero. Y no se queda con un solo traje. El gris, el negro, otros de colores, todos cuidadosamente elegidos según la ocasión.

Su forma de trabajar es tan particular como su estilo. “Golpeo mil puertas y me compran veinte budines, pero a todos les deseo un buen día”, explicó. Esa cordialidad hizoque muchos regresen, no necesariamente por hambre, sino por el gesto, por el respeto que mostramos. Esa filosofía le ganó la simpatía incluso de los jóvenes: “Los ‘problemáticos’ me saludan, me dan bendiciones, hasta me cuidan”, contó con orgullo.

Juan Carlos no siempre fue vendedor ambulante. Antes trabajó cinco años en una empresa privada, y gracias al apoyo de su esposa Laura Lucero aprendió a ofrecer sus productos y a vencer la vergüenza inicial. Hace dos años comenzaron con budines y rosquitos, y desde entonces recorren diariamente las calles del Gran San Juan, con la misma pasión y dedicación.

Para "El Gringo", como también lo conocen, el trato con la gente siempre fue lo más importante. Para el vendedor, si alguien es amable y respetuoso, eso se devuelve. Además, destacó el valor del aprendizaje constante: “Aprendí mucho de mi esposa. Ella me enseñó que para vender no basta con el producto, sino con cómo lo ofrecés, con la sonrisa, con la cordialidad”.

image "El Gringo", como también lo conocen, recibe la cordialidad que él brinda a sus clientes.

El contacto con la gente es parte esencial de su rutina. Conversa sobre política, salud, la vida diaria, y hasta comparte un versículo bíblico con quienes reciben sus productos. “Entrego el mensaje y les digo: ‘Mañana me cuenta qué le pareció’. Y sí, también tienen que comprarme, claro”, bromea Juan Carlos. Otra de sus citas refleja su filosofía diaria: “A veces la gente no compra porque tiene ganas de comer, sino para darme una mano. Eso me llega al corazón”.

Su estilo, su paciencia y su cordialidad lo transformaron en un personaje querido de la zona. “Yo soy de los que saludan siempre, de los que preguntan cómo están, que dicen permiso, gracias, disculpe. Eso me enseñaron mis padres, y trato de mantenerlo todos los días”, contó. Y agregó: “No es solo vender budines o rosquitos, es crear un vínculo con la gente, que se sienta apreciada y respetada”.